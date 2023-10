Raoul Hedebouw sur le conflit Israël-Palestine: "Je m’étonne que l’on n’interpelle pas les politiques qui refusent de condamner les actes d’Israël"

À lire aussi

Ce lundi, c’est Denis Ducarme qui tire sur le PTB, reprochant à son président de minimiser l’attaque du Hamas. “La démarche du PTB est totalement abjecte”, flingue le député MR.

”Je critique surtout le silence complice par rapport à l’État d’Israël”, réplique Raoul Hedebouw, contacté par nos soins. “Cela fait des années que nous avons une position anti-impérialiste et que nous dénonçons l’impunité d’Israël. Sans une résolution de l’ONU, aucune sanction ne pourra être prise.”

Deux poids, deux mesures

Cette position ne doit pas être assimilée à une posture antisémite, insiste le président des communistes. “Cela n’a pas de rapport avec l’aspect juif d’Israël. Je suis un antiraciste convaincu. Je condamne les actes qui ont été perpétrés par le Hamas contre les civils israéliens. Je condamne les crimes de guerre. C’est pourquoi il fallait aussi automatiquement condamner les crimes de guerres de l’État d’Israël. Je m’étonne d’ailleurs que l’on n’interpelle pas les politiques qui refusent de condamner les actes d’Israël.”

Le président du PTB reconnaît qu’il y a actuellement une recrudescence d’actes antisémites en Occident, mais il appelle à ne pas faire d’amalgame. “Les arguments qui justifient les actes criminels [d’Israël] au nom de la défense des Juifs, c’est criminel. Des attaques très graves contre les droits de l’Homme ont été perpétrées. La population palestinienne a son droit à la résistance. Quand il s’agit de la résistance ukrainienne contre la Russie, la résistance est présentée comme légitime. Quand c’est celle des Palestiniens, on appelle au scandale. Il y a un deux poids deux mesures sur ces conflits. Cela commence d’ailleurs à être dénoncé en Afrique, en Asie et dans les pays d’Amérique du Sud. Le monde est en train de changer et le positionnement européen est en train de perdre sa légitimité.”

"Israël protège le monde entier"

Yves Oschinsky dénonce cette façon d’analyser le conflit au Proche-Orient. “Ce qu’il s’est passé depuis samedi dernier est d’une barbarie extrême de la part du Hamas”, tranche le président du CCOJB. “Il ne suffit pas de le dire pour pouvoir passer à autre chose. Cette barbarie est assimilable au terrorisme de Daesh. La communauté internationale était parfaitement à l’unisson pour demander d’éradiquer l’État islamique. Ici, c’est exactement la même menace. Un certain nombre de personnes ont, du bout des lèvres, déclaré qu’il s’agissait de terrorisme puis sont passées à la critique de l’État d’Israël sans plus s’en inquiéter.”

Yves Oschinsky regrette profondément que la manifestation organisée par Samidoun, une organisation pro-Hamas, ait pu se produire dimanche dans les rues de Bruxelles. “Le Hamas incite ses partisans à se soulever dans le monde entier et à éliminer les juifs. On ne veut pas le voir. On revient avec une assimilation du Hamas aux Palestiniens. Si on ne met pas l’attention sur le danger de cette organisation reconnue depuis près de 20 ans comme une organisation terroriste, si on ne met pas ça au premier plan, on met nos citoyens en danger. Israël doit se défendre et protéger ses citoyens. En voulant éradiquer le Hamas, Israël protège le monde entier.”