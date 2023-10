À lire aussi

Le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, s’est exprimé et a adressé une critique à “certains pays d’Afrique du Nord”. “Il est devenu clair, et c’est pénible, que nos services de sécurité se heurtent à la mauvaise volonté dont font preuve certains pays d’Afrique du Nord pour reprendre les illégaux qui sont censés quitter notre territoire”, a-t-il déclaré. “On ne peut pas les renvoyer chez eux. Ils continuent à vivre chez nous en toute clandestinité. Tous les illégaux ne sont pas des criminels mais il y a également des clandestins qui sont des criminels et le prix que nous devons payer est trop élevé. C’est au détriment de la sécurité de notre population”, a conclu le ministre de la justice.