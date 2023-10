Vincent a été confiné au Stade de France et au Roi Baudouin après les attentats terroristes : “J’ai été replongé huit ans en arrière”

Originaire de Genappe, en Brabant wallon, Vincent avait connu le stress de l’attente dans un climat terroriste. Il avait été confiné de longues minutes au sein du stade parisien archi-plein avant de pouvoir enfin en sortir et regagner son hôtel. “Une expérience traumatisante”, se souvient-il.

Lundi soir, il était également au stade Roi Baudouin lorsque, à nouveau, il a été confiné plusieurs heures dans le stade, en raison de l’attentat perpétré deux heures plus tôt du côté de Sainctelette. “Inévitablement, j’ai été replongé huit ans en arrière, confie le Genappien. Mais j’avoue que les deux situations n’étaient en rien comparables.”

À l’époque, le roaming – qui a pris fin en 2017 – ne permettait pas de surfer gratuitement sur le web depuis la France. “Et le web était bien moins rapide qu’aujourd’hui. On se tenait au courant de l’actualité essentiellement via les messages des amis. Et plein de rumeurs circulaient. Comme le fait que des gens cagoulés étaient rentrés dans le stade. Quand on nous a annoncé, au Heysel, que le match était arrêté mais qu’on devait rester dans le stade, je ne pouvais qu’y repenser même si la situation était beaucoup moins grave qu’à Paris.”

Supporter assidu des Diables Rouges (il les a suivis au Brésil, en France, en Russie,…), Vincent admet toutefois avoir eu moins d’anxiété lundi soir. “L’ambiance était beaucoup plus sereine. On était au courant de l’évolution quasiment en direct. Et la communication, à l’intérieur du Heysel, était nettement meilleure qu’à Paris où il n’y avait strictement rien, ce qui avait contribué à faire stresser davantage les spectateurs. Au Heysel, on était informés de la situation toutes les 10 minutes via la sono. Et l’ambiance est restée bonne notamment grâce à cela.”

Pour Vincent, les organisateurs du match ont pris la bonne décision de faire débuter le match. “Il valait mieux que tout le monde rentre dans le stade, où nous étions en sécurité. Tout a été géré de façon professionnelle.”

Une fois autorisés à sortir du stade, les supporters se sont dirigés, dans le calme, vers le Parking C, escortés par la police. ©DR

Annuler le match et laisser les supporters rentrer chez eux revenait à risquer qu’ils se trouvent nez à nez avec le terroriste. Avec un potentiel carnage à la clef. “C’est aussi pour cela qu’on a très bien compris pourquoi on ne pouvait plus partir une fois le match annulé. Je pense que la police voulait s’assurer que le terroriste n’était pas dans les parages. Et ils sont parvenus à faire en sorte que tout le monde ressorte en sécurité. On a été escorté jusqu’au parking C puis on a été livrés à nous-mêmes. Mais il était impossible d’amener chaque spectateur à sa voiture. J’imagine que si la police a pris le risque, c’est qu’elle avait des informations selon lesquelles le terroriste n’était pas dans les parages. À Paris, par contre, on avait été relâchés directement dans la nature, sans protection, alors qu’on ignorait encore si tous les terroristes avaient été abattus.”