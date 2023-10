Attentat à Bruxelles : faut-il craindre d'autres attaques du même type dans les prochains jours ?

Il faut rester très attentif, et s’y préparer. On ne peut rien exclure. Toutefois, nous ne sommes plus dans l’Europe de 2014 à 2017, où tout le monde était une cible potentielle. Daesh avait déclaré une guerre globale contre tout le monde, pas seulement l’Occident, mais contre tous les mécréants. Désormais, il y a davantage de marge de manœuvre pour les acteurs isolés qui choisissent parmi une panoplie de victimes potentielles. La probabilité la plus élevée est celle d’attentats à plus faible échelle et avec des cibles plus faciles d’accès. On est actuellement dans une configuration où les attentats viseront plus probablement des cibles très spécifiques plutôt que des cibles aléatoires.

Quels sont ces lieux auxquels il faut particulièrement prêter attention ?

Les sites symboliques liés à Israël ou au culte juif sont particulièrement vulnérables. Mais on pourrait aussi imaginer, en réplique, des attaques contre d’autres cultes par d’autres mouvances terroristes, d’extrême droite notamment. Éventuellement, contre les symboles de l’État, comme les forces de l’ordre par exemple. Je pense à ces cibles qui ont été identifiées dans la propagande de l’État islamique et d’Al-Qaïda plutôt qu’à des cibles indiscriminées comme dans les métros ou les salles de concert.

Peut-on dire que le terroriste a agi en “loup solitaire” ?

Il est important de connaître le contexte des différents types de contacts qu’il aurait pu avoir en ligne. Il faut voir aussi quel était son degré de connexion avec des organisations. Il semble plutôt être quelqu’un avec une forte activité en ligne, vraiment dans le profil des nouveaux djihadistes. Ce sont des acteurs isolés avec une importante empreinte digitale, avec une radicalisation qui a pu avoir lieu en ligne. Il faut évidemment être capable de pouvoir identifier et suivre ces individus en ligne. C’est un peu le nerf de la guerre aujourd’hui.

guillement On voit vraiment l'impact global de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Ça fait un petit temps qu'on sentait les services de sécurité en Belgique et ailleurs en Europe de plus en plus à cran.

Est-il plus difficile de repérer ces personnes-là que les réseaux terroristes que l’on connaissait précédemment ?

Oui, puisque quand on avait affaire à un réseau, il fallait détecter un point d’entrée et puis détricoter le tout. Pour les personnes en ligne, la difficulté n’est pas tellement de trouver des propos extrêmes parce qu’il y en a beaucoup. Le vrai enjeu est d’identifier au sein de cette abondance de contenu qui va aller au-delà des mots pour effectivement passer à l’acte dans le monde réel.

Vous identifiez un “effet boomerang” dans le chef du terroriste de Bruxelles et de l’assaillant d’Arras. Pouvez-vous développer ?

On a souvent vu par le passé que l’intensification de certains contrôles était un élément déclencheur pour le passage à l’acte. Tous les deux étaient frappés d’un ordre de quitter le territoire. À Arras, l’individu a été contrôlé la veille de l’attentat. Sans doute que, se sentant coincé, il a sauté le pas. Ici, de même, l’individu se sentait de plus en plus cerné, sans titre de séjour légal. Sa perspective était assez limitée, il était radié. C’est normal qu’on prenne des mesures contre des individus qui sont considérés comme un danger pour la société. Mais il faut être conscient que ces mesures peuvent devenir un élément précipitant. Le fait d’imposer certaines mesures supplémentaires peut finalement aggraver ou accroître la menace.

Des menaces pèsent sur la Suède depuis des autodafés du Coran dans le pays cet été. Pourtant Belgique-Suède n’était pas considéré comme un match à risque. Était-ce une erreur ?

Avec le recul, évidemment, on se dit qu’on a peut-être loupé quelque chose. Maintenant, c’est vrai qu’on savait que la Suède était une cible, mais c’est également le cas du Danemark ou de la France. En rentrant dans cette logique-là, doit-on remettre en question tous les concerts d’artistes suédois, danois ou français ? Cela dit, c’est un élément qui va clairement susciter la réflexion des services de sûreté. Mais le nombre d’événements qui devraient être relevés de niveau de menace serait très important évidemment.

Le conflit au Proche-Orient doit-il nous obliger à relever le niveau de vigilance ?

Je pense que la réponse est clairement oui. On sent bien que la recrudescence des violences au Proche-Orient est en train d’alimenter toutes sortes de frustrations, d’appels à la violence, qui se traduisent déjà par des incidents à travers le monde. On voit vraiment l’impact global de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Ça fait un petit temps qu’on sentait les services de sécurité en Belgique et ailleurs en Europe de plus en plus à cran. L’embrasement au Proche-Orient vient rajouter encore de l’huile sur un feu qui était déjà assez flamboyant.

Les faits d’hier n’ont pas encore de lien certain avec ce contexte général.

Effectivement, mais même s’il n’y a aucun lien, même si l’individu ne revendique rien par rapport à ce conflit-là, il faudra voir s’il a consommé de la propagande, des informations qui auraient pu exacerber sa haine et encourager son passage à l’acte.