Attentat de Bruxelles : “L’antiterrorisme fait ce qu’il peut mais les services d’asile ont fait preuve d'une inouïe légèreté”, pointe Denis Ducarme

Monsieur Ducarme, la Belgique est à nouveau frappée par le terrorisme. Où se situent les failles ?

“L’antiterrorisme est en déficit de moyens. Et ce déficit est accentué après le Covid. Il y a eu un désinvestissement en moyens humains et matériels. En 2017-2018, cette division de la police fédérale (NDLR. la DR3) pouvait compter sur un effectif de 167 personnes. Aujourd’hui, ils sont moins de 100 avec à peine 70 enquêteurs. Quand on perd plus d’un tiers des effectifs, il y a un problème. Il y a eu des départs qui n’ont pas été remplacés. J’ai des amis à la DR3 qui sont partis parce qu’ils en avaient marre de travailler sur des bécanes informatiques vieilles de 20 ans et avec des voitures vielles de vingt-cinq ans. Il y a deux ans, j’ai fait venir la police judiciaire et la DR3 au Parlement. Mais leurs exposés des lacunes n’ont pas eu l’effet escompté sur les responsables politiques.”

Quel rapport avec le Covid ?

“Durant cette période, la problématique du trafic de drogue s’est amplifiée. Il n’y avait plus rien à braquer, les braqueurs sont devenus dealers. Depuis, on a continué à se focaliser de plus en plus sur les narcotrafiquants et on a, plus encore, perdu de vue la menace terroriste.”

Où le bât blesse-t-il encore ?

“Au niveau de la gestion de la politique d’asile, clairement. L’individu qui a tué ce lundi soir avait fait une demande en 2019, rejetée en 2020. Il était en outre signalé comme radical. Une personne à qui on n’aurait pas pu donner son ordre de quitter le territoire car il aurait disparu des radars ? On n’a pourtant eu aucun mal à trouver son adresse pour aller perquisitionner chez lui ces dernières heures. Il y avait un ordre de quitter le territoire (NDLR. “OQT) mais il était toujours sur notre territoire, dans l’illégalité. Je suis curieux d’entendre les explications Nicole de Moor (NDLR. Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration), ce mercredi à la Chambre.”

La menace terroriste en 2023, ce ne seraient plus des organisations qui planifient longtemps à l’avance des attentats comme ceux de Paris ou Bruxelles ? Ce seraient plutôt des individus radicalisés, boostés dans leurs velléités terroristes dans un climat tel que le conflit israélo-palestinien ou un appel du chef du Hamas ?

“Je ne crois pas à la théorie du loup solitaire. Cela n’existe pas. Il y a des liens, des communications, des échanges. Pour rappel, ces dernières années, d’autres cellules terroristes ont été démantelées.”

Et la Sûreté de l’État, est-elle au point ?

“Elle a reçu plus de moyens humains et matériels conformément aux recommandations de la Commission Attentats. Ils sont huit cents aujourd’hui. Mais il y a beaucoup de nouveaux et on ne devient pas expert du renseignement dès l’engagement, il faut plusieurs années. On me dit aussi qu’ils sont moins sur le terrain qu’avant.”

Et aujourd’hui, que fait-on ? On met l’armée dans les rues ?

“Pas dans les rues. Mais aux alentours des cibles potentielles, comme les lieux de culte juifs par exemple. Les terroristes ont des armes de guerre, c’est le cas aussi des militaires.”