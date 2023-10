Attentats à Bruxelles : Theo Francken veut qu’on puisse à nouveau détenir des enfants en centre fermé

Le fait que ce meurtrier était sous le coup d’un ordre de quitter le territoire (OQT) mais que cela n’a pas eu d’effets montre les limites de la politique de gestion de l’accueil en Belgique. “Demander gentiment aux demandeurs d’asile expulsés de partir volontairement est d’une naïveté désespérante. Le gouvernement ne peut plus ignorer tous ces signaux d’alarme et doit enfin opter pour une politique de fermeté, au lieu de gants de velours”, désespère le député Theo Francken (N-VA).

À lire aussi

Mercredi, l’ancien secrétaire d’État en charge de la Migration a présenté un plan en dix points qu’il propose à sa successeure Nicole de Moor (CD&V) d’appliquer. Le point sans doute le plus délicat est celui lié à la détention d’enfants migrants.

Dans son accord de gouvernement, l’exécutif d’Alexander De Croo a fait inscrire, notamment sous la pression d’Ecolo et du PS, sa volonté d’interdire la détention d’enfants. “Des mineurs ne peuvent pas être détenus en centre fermé”, précise l’accord de coalition de 2020. En mars 2023, la Vivaldi a conclu un accord sur la migration stipulant qu’il sera interdit de détenir un enfant dans un centre fermé et que cela sera inscrit dans la loi. Cette loi doit passer au parlement à l’automne, a précisé Nicole de Moor mardi.

L’enfant empêcherait le renvoi du père

Pour Theo Francken, cette loi permet à des criminels en illégalité sur le territoire belge de rester en Belgique car elle rend pratiquement impossible tout éloignement forcé des familles. Le député prend l’exemple d’Abdesalem Lassoued, dont la femme et la fille résident à Schaerbeek. “Ce gouvernement ne pouvait pas le renvoyer parce qu’il avait un enfant. Et avec un enfant, vous êtes inamovible pour la Vivaldi.”

Une explication qui diffère toutefois de celle donnée par la secrétaire d’État. Selon Nicole de Moor, si le tueur n’a pas été renvoyé , c'est parce que le suivi administratif a connu des couacs, notamment au niveau de l’enregistrement de son adresse de résidence.

”La Vivaldi ne veut pas d’une politique de retour forte parce que les verts et les socialistes ne le permettent pas”, balaie Theo Francken, qui les accuse d’avoir recours à des arguments “émotionnels” pour interdire la détention d’enfant.

Le fait de détenir des enfants en centre fermé avait fait l’objet d’une vaste campagne par les associations engagées pour la défense des droits des migrants et des droits humains.

Parmi les autres points du plan migratoire de la N-VA, il faut souligner la volonté de renforcer la section judiciaire du département de l’immigration, la demande d’introduction d’une base légale pour la détention résidentielle, le raccourcissement et l’unification des délais de recours contre les décisions d’expulsion et enfin l’injonction à accélérer le plan directeur des centres fermés et à maximiser leurs taux d’occupation.