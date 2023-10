F-16 envoyés en Ukraine: la Belgique a pris une "décision de principe" qui devra être confirmée

Plusieurs députés de l'opposition mais aussi de la majorité, en particulier Denis Ducarme (MR) et Wouter Beke (CD&V), ont voulu savoir quelle était au juste la décision prise par le gouvernement fédéral.

"On prend la décision de principe et on demande à la Défense de tout mettre en œuvre pour que les avions puissent être cédés en 2025. Et, un peu avant, le gouvernement en fonction devra confirmer. Mais tout aura été préparé", a expliqué Mme Dedonder.

L'un des outils qui permettra d'appliquer cette décision est la constitution, acceptée vendredi en comité ministériel restreint, d'un stock de pièces de rechange critiques afin de garantir l'opérationnalité de la flotte de F-16 jusqu'à la fin de la transition vers le F-35. De la sorte, la Défense ne devra plus "cannibaliser" des avions retirés d'emploi pour en prendre des pièces de rechange nécessaires à la maintenance des autres appareils. Une trentaine de pièces critiques ont été identifiées, que la Défense se procurera auprès des fabricants. Il est question d'un budget de 5 millions d'euros par appareil.

Le fonds d'aide à l'Ukraine, dont la mise sur pied a également été décidée la semaine passée et qui sera alimenté grâce aux avoirs russes gelés en Belgique, permettra à la Défense de financer la constitution de ce stock. Une initiative qui aura en outre l'avantage d'augmenter le stock de pièces de rechange disponible pour l'Ukraine. L'an prochain, il sera pourvu d'1,7 milliard d'euros qui serviront au soutien militaire et civil ainsi qu'à l'accueil des Ukrainiens en Belgique.

Le gouvernement s'est fondé sur une étude demandée à la Défense. Elle avait été sollicitée par le MR qui jugeait que la contribution belge à la coalition F-16 ne pouvait consister uniquement dans la formation des pilotes et des techniciens, même avec l'utilisation de deux des chasseurs-bombardiers belges. Jusqu'à la visite surprise du président ukrainien mercredi passé, la Défense indiquait qu'il n'était pas possible de livrer des avions de combat sans mettre à mal la capacité opérationnelle de la Belgique. La ministre s'est défendue mercredi d'un changement d'attitude.

"J'ai toujours parlé de l'impossibilité de livrer immédiatement des avions F-16", a fait remarquer Mme Dedonder.

La livraison de F-16 à l'Ukraine se fera en fonction de l'arrivée des F-35 appelés à les remplacer. "Nos avions de chasse doivent être remplacés et retirés d'emploi progressivement d'ici à 2030 étant donné l'atteinte du plafond de 8.000 heures de vol tels que prescrit par le constructeur Lockheed Martin. C'était une des raisons qui justifiait d'ailleurs le remplacement de la flotte actuelle de F-16 par le F-35 décidé par le gouvernement précédent. Qui plus est la livraison immédiate n'est pas possible en raison de la nécessité de maintenir notre capacité opérationnelle pour protéger notre espace aérien et celui du Benelux, les pays Baltes et remplir nos obligations au sein de l'OTAN", a rappelé la ministre.

D'ici à la fin de l'année, la flotte de F-16 belges ne sera plus composée que de 43 appareils. L'opérationnalité actuelle de la flotte se voit en outre réduite de moitié en raison d'une part, de l'utilisation intense de F-16 durant les deux dernières décennies, et donc de l'usure de la structure des avions qui en découle, et d'autre part, du manque de disponibilité des pièces de rechange nécessaires à la maintenance qui a donc pour conséquence une disponibilité de 50% de la flotte.

Plusieurs partis ont réclamé de pouvoir consulter l'étude de la Défense. La ministre s'y est refusée, le document étant classifié en raison des informations qu'il contient sur l'opérationnalité des chasseurs-bombardiers belges.