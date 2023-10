Hôpital détruit par les bombes à Gaza: les politiques belges s'écharpent sur les réseaux sociaux

Dans la foulée de cet acte barbare, militants pro-palestiniens et pro-israéliens se rejetaient la faute, à coups de preuves dont l’authenticité n’a pu être vérifiée pour l’heure, chacun estimant que le bombardement venait de l’autre côté. Député fédéral N-VA, Théo Francken semblait pourtant catégorique en partageant sur Twitter une vidéo semblant prouver que l’explosion de l’hôpital serait davantage due à un tir de roquette raté du Hamas qu’à une intervention d’Israël. Une vidéo non authentifiée.

Un conflit qui irradie la sphère politique belge. Mardi soir, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, s’estimait “choquée”, sur X (anciennement Twitter), “par les informations faisant état de la destruction d’un hôpital et d’une école à Gaza. Des centaines de victimes civiles, femmes et enfants, sont à craindre. La Belgique appelle au respect du droit international. Les civils ne peuvent être pris pour cible, ni otage, ni bouclier.”

Très prudente quant aux responsabilités dans ces bombardements, la ministre évitait de condamner ni le Hamas ni Israël. Et se prenait en retour une rafle de critiques. En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, le député Ecolo et Vice-Président du parlement Bruxellois Hicham Talhi, lui répondait par exemple que son communiqué était “une honte”. Persuadé qu’Israël était responsable de l’effondrement de l’hôpital, il tweetait ceci : “Il faut une condamnation sans réserve d’un acte de terreur de l’état d’Israël qui bombarde un hôpital !!!!!! Plus de 500 morts, bébés, enfants, femmes, médecins suite au bombardement par Israël de l’hôpital chrétien de Gaza. Ces crimes de guerre doivent être condamnés sans réserve et sanctionnés.”

Mercredi, son confrère et député bruxellois Ecolo Simon Moutquin tempérait toutefois ces ardeurs. Mardi soir, il postait un premier tweet, à chaud, dans lequel il indiquait “qu’un hôpital vient d’être bombardé à Gaza ! Il est question de plusieurs centaines de morts en une seule frappe. 500 selon un premier bilan. C’est un crime de guerre, un acte de terreur”.

Et ce mercredi, il postait un autre tweet : “un doute sur l’origine de la frappe qui a touché l’hôpital à Gaza ? OK. Demandons un cessez-le-feu immédiat ! Demandons une enquête internationale indépendante (toujours refusée par Israël). Et imposons immédiatement un couloir humanitaire. Je n’ai pas plus confiance dans la vérité du Hamas que dans celle de l’armée israélienne. Par contre, une réalité : les chiffres officiels déjà 3000 morts, dont des centaines d’enfants.”

Le président du PS, Paul Magnette, condamnait également les bombardements, mercredi matin. “Plusieurs centaines de civils sont morts hier soir dans un hôpital de Gaza suite à un tir dont Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité. Ce sont – à nouveau – des innocents qui sont pris pour cibles. Les auteurs de ces actes, quels qu’ils soient, devront rendre compte de ce massacre. La communauté internationale doit agir immédiatement pour arrêter l’escalade folle de cette violence.”

Un tweet partagé par Jamal Ikazban, député bruxellois et chef de groupe PS au parlement francophone bruxellois qui, à l’inverse de son président, accusait directement Israël d’être responsable. “Les Palestiniens se font massacrer sous nos yeux par une armée surpuissante, celle de Netanyahu, il devra un jour répondre de ses actes devant la justice pour ces nombreux crimes de guerres.”

Avant de poursuivre, dans un autre tweet : “Mais bon sang, il faudra combien de morts et d’hôpitaux bombardés pour que la communauté internationale exige et impose un cessez-le-feu, il faudra combien d’enfants tués pour avoir le courage de condamner fermement le siège et les massacres de Gaza ?”