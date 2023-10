La Vivaldi en désaccord : MR et VLD défendent une politique migratoire plus ferme, le PS ne veut pas que l’on instrumentalise l’attentat

Des réponses fournies par le Premier ministre Alexander De Croo, épaulé par les ministres de la Justice, de l’Intérieur et de l’Asile, mercredi au parlement fédéral, il est clairement apparu que le manque de communication entre toutes les autorités concernées a permis à l’auteur des faits d’agir sans être inquiété. Il aurait fallu croiser les banques de données de l’Ocam, des services migratoires suédois, d’Interpol, des États membres et de la Tunisie.

Les OQT doivent devenir contraignants

Il est également apparu que la politique migratoire belge avait connu de graves défaillances, ce qui a poussé Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne (Justice) et Nicole de Moor (Asile et Migration) à communiquer leur intention d’être plus dur sur la question. “Un ordre de quitter le territoire doit devenir plus contraignant”, a répété le Premier. “Nous devons améliorer les centres fermés et voir comment mieux tracer les personnes en séjour illégal”. Le ministre de la Justice a regretté le manque de coopération des pays de retour et la secrétaire d’État a reconnu qu’il fallait une “politique de retour performante”.

”Et oui, la politique de retour est difficile, c’est la partie la plus difficile de la politique de migration”, a souligné la responsable CD&V. “Mais c’est un élément nécessaire. C’est pourquoi nous devons d’abord donner des signaux clairs, et pas de faux espoirs aux gens. Ceux qui ne sont pas autorisés à rester ici doivent retourner. Point final.”

Ce focus sur la migration est largement appuyé au sein du MR qui, depuis mardi, insiste pour que soit appliquée une politique ferme en matière d’expulsion. Depuis l’opposition, la N-VA et le Vlaams Belang vont, sans surprise, également dans ce sens.

Instrumentalisation de l'attentat

À gauche, par contre, on s’inquiète de l’importance que prend la question migratoire dans les recherches d’explications. “J’ai la désagréable impression que la question de la migration est utilisée comme un contre-feu pour diluer les questions liées à la sûreté nationale et à l’ordre public”, s’inquiète Khalil Aouasti, député fédéral PS.

Même tonalité chez le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS). “Il y a d’une part un débat sur la lutte contre le terrorisme qui comprend le traitement des personnes identifiées comme radicalisée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire (OQT) et d’autre part un débat sur la politique d’asile en général qui comprend le suivi de l’ensemble des autres OQT. Instrumentaliser l’attentat de lundi dans le cadre du second débat n’est pas de nature à permettre d’avancer de manière efficace sur le premier débat.”

”Nous partageons évidemment l’objectif d’un meilleur suivi des personnes radicalisées et de prendre toutes les mesures utiles pour lutter contre le trafic d’armes et assurer une meilleure information entre États, notamment. Mais attention à prendre des décisions sous le coup de l’impulsion et de l’émotion, cela conduit rarement à prendre des décisions efficaces”, alerte également le vice-Premier Georges Gilkinet (Ecolo).

Un scandale sans nom

Des propos qui font bondir Georges-Louis Bouchez, le président du MR, qui parle d’un “scandale sans nom”. “Je vais être extrêmement ferme. Il faut qu’on arrête l’angélisme sur cette question. Les politiques migratoires qui ne sont pas structurellement organisées ne produisent que des difficultés. Il faut renforcer le suivi des OQT. On ne peut pas accepter que des personnes refusent d’exécuter un OQT. Cela envoie un très mauvais signal à la population. Une décision du gouvernement, ça se respecte.”

Le libéral estime que les procédures de renvoi doivent être accélérées et plus strictes, mais il va plus loin. “On a un problème avec l’islamisme en Belgique. Mais le PS et Ecolo sont incapables de nommer ce problème. Ils parlent des terroristes comme s’ils étaient liés à des organisations politiques. Mais ceux à qui l’islamisme fait du mal, c’est en premier lieu aux musulmans.”

Le MR a déjà formulé cinq propositions pour renforcer la sécurité dans le pays et répondre aux risques d’attentats. Des discussions seront menées prochainement au sein du parti. Elles pourraient déboucher sur la présentation de nouvelles mesures.