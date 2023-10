Liker, commenter, partager des vidéos de terroristes : ce que dit la loi belge à propos des réseaux sociaux

Que risquent ceux qui likent, partagent et commentent du contenu à dimension terroriste ? Nous avons interrogé l’avocat Louis Godart, spécialiste du droit du numérique, ainsi que l’avocat pénaliste Karim Sedad.

Liker n’est pas inciter

Pour un pouce bleu ou un cœur sous une vidéo de revendication d’acte terroriste, “il me semble impossible qu’un individu soit poursuivi pour l’incitation publique à la commission d’actes terroristes,” développe Me Karim Sedad. Le code pénal français prévoit lui, le délit “d’apologie du terrorisme qui viserait à punir les comportements d’individus qui se réjouiraient d’actes terroristes.” Un délit qui n’existe pas dans le code belge.

Seule la réglementation sur “l’incitation publique à la commission d’actes terroristes” semblerait pouvoir encadrer cette pratique. Toutefois, cette incitation est définie par le fait “de diffuser ou de mettre à la disposition du public de toute autre manière, un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste.” Liker n’est pas diffuser, d’où l’analyse du pénaliste. “Notre droit pénal est encadré par une balise essentielle, à savoir le principe de légalité, selon lequel une infraction n’est punissable que si elle est définie par la loi.”

Pour les commentaires, le même délit d’incitation peut être invoqué. Mais cette fois, “la situation doit s’apprécier selon que le commentaire commande (incite) ou non à la perpétration d’un acte terroriste. La même analyse doit avoir lieu en ce qui concerne la diffusion d’une vidéo relatant un acte terroriste. Tout dépend de l’intention avec laquelle cette vidéo est diffusée : informer ou inciter, la seconde étant punissable.” Si l’incitation est reconnue on parle alors de peines allant de 5 à 10 ans de prison assorties d’une amende de 100 à 5000 euros.

C’est ici que le spécialiste du numérique entre en jeu. Me Louis Godart rappelle que, dans ce type d’affaire, il faut se demander qui est derrière les comptes qui inciteraient via des commentaires ou des (re) diffusions. “Les propriétaires des comptes sont souvent difficiles à identifier en ligne. Il faut une réelle collaboration entre les plateformes et les services qui enquêtent.”

Appeler les secours ou filmer ?

C’est une remarque qui revient souvent sous les commentaires de certaines vidéos : pourquoi avoir filmé une scène violente au lieu d’appeler la police ? Ici, la notion de non-assistance à personne en danger entre en jeu. “Si l’on voit une personne faire face à un péril imminent, la loi nous oblige à réagir pour sa sécurité, reprend Karim Sedad. Cela peut être une réaction directe, par nous-même, si cela ne nous met pas en danger. Si la réaction directe entraîne un danger pour soi-même ou pour d’autres personnes, on peut réagir en se mettant d’abord l’abri, puis en appelant les secours ou la police. Dans tous les cas, il faut une réaction.” Avoir comme premier réflexe de prendre une vidéo “ne correspond pas à ce que le législateur attend en termes d’aide et d’humanité dans une telle situation.” Reste à prouver que la personne n’a sciemment pas voulu porter assistance.

La question centrale : les plateformes

Sur ce type de sujets l’avocat Louis Godart préfère rappeler que la première question à se poser est celle de la responsabilité de la plateforme qui diffuse du contenu violent ou de fausses informations.

Le DSA (Digital Services Act), règlement européen sur les services numériques, condamne ces pratiques via des amendes. “Les plateformes gardent toutefois aujourd’hui leurs politiques. On peut penser à X (ex-Twitter), qui depuis sa reprise par Elon Musk, se “libéralise” et qui, sous l’argument de ne pas censurer, a retiré certains avertissements ou réintégré certains comptes bannis. À l’inverse, on a YouTube qui a démonétisé les vidéos de l’humoriste Norman lorsqu’il a été accusé de viol avant la réponse de la justice. C’est une forme de non-respect de la présomption d’innocence. Cette précaution de la plateforme peut aussi être questionnée. Il n’empêche, il y a quelques jours, l’Union européenne a lancé une enquête contre le réseau social X afin de récolter des informations pour voir si la plateforme respecte ou non le règlement européen.” A la clef, peut-être de futures amendes.