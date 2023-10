Objectif jeunesse : le Forem a présenté au gouvernement un plan d'actions pour contrer le chômage

Celui-ci a présenté un plan d'actions destiné à "accélérer la mise à l'emploi des publics récemment inscrits avec un focus sur les métiers en pénurie". On vise ici, selon L'Echo, les 45.503 "demandeurs d'emploi inscrits depuis moins de six mois" (dont 18.225 jeunes en stage d'insertion inscrits et 27.278 allocataires), "les demandeurs d'emploi positionnés sur des métiers en pénurie avec un profil robuste et les entreprises qui recrutent sur des métiers en pénurie".

Les partenaires sociaux (patrons et syndicats) ont huit jours pour rendre leur avis et le gouvernement demande que ce plan soit opérationnel le 6 novembre, pour une période de 6 mois.

Le plan d'actions ciblera aussi les 1.202 entreprises qui recrutent dans les métiers en pénurie et ont actuellement une offre d'emploi en diffusion sur le site du Forem ainsi que toutes celles à venir dès le démarrage de l'action.

Pour toucher ces jeunes, le mode opératoire se fera par appel téléphonique, avec un maximum de deux tentatives sur une période de 48 heures. S'il s'avère que le demandeur d'emploi n'est pas joignable via le téléphone, son dossier sera transmis à un conseiller de référence et il sera convoqué pour un entretien de bilan.

Selon Le Soir, le plan d'action devrait être présenté dans le courant de la semaine prochaine.