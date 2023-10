Reprobel face au défi de la numérisation de la société : “La reproduction papier n’est plus au centre de nos activités”

Après avoir lu notre article, Reprobel a tenu à clarifier certains éléments. “Le dossier de l’inspection économique a été formellement clôturé au début du mois de juillet, ce qui nous a été confirmé par écrit par l’inspection elle-même”, précise Jean-Paul Langhoor-Beitia, CEO de Reprobel.

En 2022, 23 000 entreprises ont reçu une “offre de régularisation” les invitant à adhérer à leur licence combinée. Sur ce groupe cible, 23 entreprises se sont plaintes auprès de l’inspection économique. Après que l’inspection économique a contacté Reprobel, la société de gestion a clarifié cette action dans une communication supplémentaire aux entreprises concernées, puis l’a annulée dans son intégralité en créditant complètement les 900 entreprises qui avaient encore souscrit à la licence combinée dans le cadre de cette action spécifique. Toutes les déclarations zéro du groupe cible ont été réactivées.

Le CEO regrette la “confusion” et la “frustration” que cette communication a pu produire et indique qu’ils ne répéteront pas “une offre de régularisation similaire à l’avenir”. Le site web de la licence combinée ( https://licence-combinee.reprobel.be/ ) a également été adapté aux commentaires de l’inspection économique, avec un bouton spécial au centre de la page d’accueil clarifiant le choix entre la licence combinée et la déclaration de reprographie.

Pourquoi c’est compliqué ?

Le rôle de Reprobel est de réclamer à des entreprises, à des écoles, à des collectivités, des sociétés pharmaceutiques, des bibliothèques, des bureaux d’avocats… de payer un droit pour l’utilisation d’oeuvres diverses. Si, autrefois, le calcul de l’utilisation de ces oeuvres se basait essentiellement sur le nombre de photocopies papiers, son travail a aujourd’hui fortement évolué avec la numérisation des supports. Qu’il s’agisse d’un mail avec une copie d’un article, d’une présentation PowerPoint reprenant un extrait d’un document, d’une image ou d’un graphique, la réutilisation d’oeuvres protégées par des droits d’auteur est majoritairement numérique. “La reproduction papier n’est plus au centre de nos activités”, résume Jean-Paul Langhoor-Beitia.

En 2023, environ 8 000 entreprises font une déclaration sur le portail avec une valeur de facturation pour la reprographie, déclarant ainsi un volume réel de reproductions papier d’œuvres protégées à Reprobel. Elle ne représente qu’un dixième des entreprises qui facturent la reproduction. En effet, 80 000 entreprises sont couvertes par la licence combinée incluant la reproduction et la communication numériques d’œuvres protégées (via une déclaration sur le portail ou via un accord individuel ou sectoriel). “Aujourd’hui, Reprobel est devenu principalement un fournisseur de licences numériques, même si nous continuons bien entendu à assurer notre mission légale liée à la reprographie”, ajoute le CEO.

Chez Reprobel, on insiste pour dire que la boîte est “un véritable partenaire” et “non un ennemi des entreprises belges”. “Les entreprises n’ont pas une bonne idée de ce que font leurs employés dans le monde numérique. Il est également loin d’être évident sur Internet de trouver et de contacter les ayants droit d’œuvres sources protégées. Ces ayants droit peuvent également être étrangers. Néanmoins, il existe une obligation de licence pour les entreprises (art. XI.165, § 1, 1ier et 4ième alinéa CDE) pour toute copie/communication numérique de textes et d’images protégés. Grâce à la licence combinée – avec une couverture très large pour les œuvres sources belges et une sélection quasi mondiale d’œuvres sources étrangères – nous aidons les entreprises à respecter le droit d’auteur dans le monde numérique et à éviter les violations de droits d’auteur gênantes et coûteuses”.

Aujourd’hui, les entreprises ont le libre choix entre la licence combinée et la déclaration de reprographie plus limitée, mais Reprobel les invite à bien réfléchir à ce choix. “Il ne s’agit pas d’une attitude agressive ou déloyale, mais d’une attitude juridiquement correcte et prudente.”

Reprobel perçoit et répartit environ 25 millions euros par an. Depuis son lancement, la société de gestion des droits d’auteur a déjà réparti plus de 437 millions d’euros aux ayants droit.