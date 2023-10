Theo Francken revient sur le profil du terroriste de Schaerbeek: "Je ne comprends pas comment depuis trois ans on a pu passer à côté de lui"

Tout d’abord, le nationaliste flamand revient sur le niveau d’alerte de la Belgique pour le match face à la Suède. La manifestation pro-palestinienne à Bruxelles aurait dû mettre la puce à l’oreille du gouvernement. “C’est un gros événement à Bruxelles. Qui plus est, avec la manifestation qui avait lieu à Saint-Gilles comprenant un millier de pro palestiniens/pro-Hamas, tout cela n’est pas clair. On a également vu des images d'un enfant avec une arme, c'est une situation très tendue. Avec tout ce climat angoissant, aussi avec la situation en France et en Israël, je ne comprends pas comment on n'a pas augmenté le niveau de sécurité."

Ensuite, Maxime Binet est revenu sur le profil du terroriste de Schaerbeek. Est-ce que ce genre de menace passe souvent sous les radars de la sécurité belge ? Pour l'ancien secrétaire d'État belge à l'Asile et à la Migration, habituellement non. "En 2016, j'ai créé, après les attentats à Bruxelles, une cellule de radicalisation. Il s'agit d'une cellule qui suit tous les profils radicalisés. Normalement une personne comme Abdesalem L. aurait dû y figurer. Je ne comprends pas comment depuis trois ans on a pu passer à côté de lui."

Théo Francken s'est également exprimé sur la politique migratoire en Belgique menée par la Vivaldi. L'ancien secrétaire d'État belge à l'Asile et à la Migration donne son avis sur le bilan du mandat de Nicole de Moor. "La politique migratoire et d'asile en Belgique est désastreuse. La Belgique a été condamnée plus de 8000 fois par la justice. On a actuellement 30.000 personnes en attente d'une réponse à leur demande d'asile. Notre politique de retour est si affaiblie que personne ne part. Même ceux qui ont reçu un refus de séjourner chez nous restent ! Tout n'était pas parfait sous mon mandat, mais maitenant c'est le chaos total."