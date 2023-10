Vous avez eu froid ce matin ? Pas de panique, le mercure va se rapprocher des 20 degrés !

La nuit prochaine, une zone de pluie active traversera le territoire en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. En seconde partie de nuit, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra à partir de la France. En Ardenne, les nuages bas pourront encore provoquer quelques fines pluies ou bruines éparses. La nuit sera nettement plus douce avec des minima de 10 degrés en Ardenne à 13 ou 14 degrés en Flandre.

Jeudi, la journée débutera dans la grisaille sur la partie centrale et est du pays, avec parfois du brouillard en Ardenne, et davantage d'éclaircies sur le tiers ouest. La nébulosité deviendra ensuite variable à parfois abondante avec quelques averses. Il fera très doux avec des maxima de 16 à 20 degrés et un vent faible à modéré de sud puis de sud-est. De nouvelles pluies assez soutenues pourraient gagner le sud du pays la nuit suivante.

De nouvelles pluies soutenues sont ensuite attendues vendredi, avant un week-end qui s'annonce très variable et beaucoup plus frais avec des averses.