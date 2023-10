Conflit israélo-palestinien : le port du keffieh s’invite dans nos écoles, où il n'est pas le bienvenu

Désormais, c’est une autre problématique qui vient s’inviter dans les établissements scolaires : celle des signes religieux ou politiques portés par les élèves en guise de soutien ou de solidarité envers Israël ou la Palestine. En France, des appels aux “Français d’origine musulmane” ont en effet été lancés sur les réseaux sociaux pour les inviter à “porter le Keffieh” à l’école “en signe de solidarité avec la Palestine”.

Des appels à porter le keffieh en soutien à la Palestine ont été lancés sur les réseaux sociaux par des militants pro-palestiniens. ©Facebook

En Allemagne, un incident récent a par ailleurs opposé un enseignant et un élève portant le Keffieh, poussant la sénatrice de l’éducation au land de Berlin Katharina Günther-Wuensch à en interdire le port dans les écoles berlinoises.

À l’origine simple couvre-chef, le keffieh noir et blanc a revêtu une tout autre dimension durant la révolte arabe (1936-1939). Les révolutionnaires avaient adopté le keffieh cachant leur visage pour ne pas être reconnu par l’occupant britannique. Avec un effet contre-productif puisque les opposants étaient de fait plus facilement reconnaissables. Mais c’est surtout à partir de 1960 que le keffieh connaîtra un regain de popularité, grâce à Yasser Arafat, qui dirigea l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), de 1969 à 2004 et était inséparable de son keffieh.

Yasser Arafat s'affichait quasiment en permanence avec son désormais célèbre Keffieh. ©BELGA/AFP

Devenu objet de mode dans les années 2000 à l’instar du portrait de Che Guevara placardé sur des millions de T-shirt sans que son porteur comprenne que le Che était davantage une figure politique qu’une icône de la pop-culture, le keffieh revient aujourd’hui sur le devant de la scène en tant qu’artefact politique à part entière. Porter ostensiblement un keffieh noir et blanc, c’est afficher clairement son soutien au peuple palestinien. Et cela n’est en rien interdit… sauf, entre autres, au sein de certaines écoles.

Dernièrement, une élève d’une école secondaire bruxelloise se serait présentée au sein de son école avec le fameux keffieh accroché autour du cou. “Le professeur lui a demandé de le retirer et elle l’a fait sans rechigner, nous explique-t-on. Elle disait d’ailleurs ne pas savoir qu’il s’agissait d’un keffieh. Il n’y a pas eu d’incident.”

Ce fait pour l’instant singulier repose la question de ce que les élèves et professeurs ont le droit de porter dans l’enceinte d’un établissement scolaire. “Le port du keffieh n’est pas autorisé dans nos écoles, commente ainsi Olivier Corhay, échevin de l’Enseignement à Anderlecht. Tout signe ostentatoire d’appartenance politique ou religieuse n’est pas autorisé dans les écoles, comme dans les administrations publiques, d’ailleurs.”

La loi sur le Pacte scolaire, datant du 29 mai 1959, ne laisse d’ailleurs planer aucun doute en la matière. “Toute activité et propagande politique (NDLR : le Keffieh pourrait être considéré comme cela) ainsi que toute activité commerciale sont interdites dans les établissements d’enseignement organisés par les personnes publiques et dans les établissements d’enseignement libre subventionnés”, précise l’article 41 de ladite loi.

Pourtant, à de multiples reprises par le passé, la question des signes religieux dans les écoles a été soulevée, créant une incertitude juridique valant aussi pour les signes politiques. Ainsi, dans son arrêt du 4 juin 2020, la Cour Constitutionnelle, sollicitée sur la question de la neutralité de l’enseignement en FWB, indiquait que l’article 3 du décret du 31 mars 1994 de la Communauté française “permet à un pouvoir organisateur de prévoir dans le règlement intérieur d’un établissement scolaire une interdiction totale faite aux élèves, fussent-ils majeurs, de porter des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse ainsi que tout couvre-chef, notamment ceux reflétant une telle opinion ou une telle appartenance, et ce afin de créer un environnement éducatif totalement neutre.”

Le décret permet donc l’interdiction. Mais ne l’impose pas pour autant. “Le port de signes religieux ou politiques de façon ostentatoire est régi par les règlements d’ordre intérieur, commente Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement. Les écoles sont des lieux qui doivent rester neutres et la propagande politique ou religieuse n’y a pas sa place. C’est le droit le plus strict de chaque élève de prendre parti pour l’une ou l’autre cause mais, dès l’instant où il pénètre dans l’enceinte de l’établissement scolaire, il doit se conformer à la neutralité de celui-ci. Comme il serait malvenu d’arborer des badges PS ou MR à l’école, le port du keffieh n’y a pas sa place.”

À lire aussi

Contactée, Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui est un des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel mais ne représente pas l’ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, indique que la tenue vestimentaire de mise dans les écoles est effectivement régie par le règlement d’ordre intérieur. “S’agissant de Wallonie-Bruxelles Enseignement, les établissements sont autonomes dans l’élaboration de leur ROI qui est donc propre à chacun d’eux. Celui-ci est établi, dans le respect des valeurs du pouvoir organisateur, en concertation avec les organisations syndicales, les parents, parfois les élèves délégués de classe. Dans ce ROI, l’établissement peut notamment préciser ses règles en matière de tenue vestimentaire adaptée à la scolarité (sécurité, hygiène, uniforme, etc.). Il lui revient donc d’envisager des adaptations, de façon à ce que toutes les parties puissent cohabiter de façon harmonieuse.”