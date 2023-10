”Il faut qu’on parle” : la sortie de prison de Nicolas Ullens, un laxisme judiciaire ? “C’est une décision logique”

Au programme : la série “The Crown”, la sortie de prison de Nicolas Ullens, l’interdiction du keffieh palestinien à l’école ou encore la prise de parti des sportifs dans les questions sociales et politiques.

Nicolas Ullens avait tiré six fois, cinq balles ont atteint l’épouse du baron Guy Ullens de Schooten. Jusqu’ici, sa demande de surveillance électronique lui avait toujours été refusée. Cette fois, en appel, la Chambre des mises en accusation lui a donné son bon de sortie. Un laxisme judiciaire ? Sur le plateau, Nawal Bensalem a affirmé qu’il s’agissait là d’une décision logique. Elle rappelle que nos prisons sont débordées et que la norme, c’est le bracelet électronique. Dans le cas de Nicolas Ullens, la cheffe adjointe de la DH ajoute qu’en plus, il ne risque pas de s’enfuir.

L’ensemble des débats est à retrouver en intégralité dans la vidéo ci-dessus.