Les propos chocs de Raoul Hedebouw : “Israël est plus terroriste que le Hamas”

Raoul Hedebouw a également répondu à Denis Ducarme, qui avait déclaré que “la démarche du PTB était totalement indigne, abjecte et répugnante”. “Moi je trouve dégoûtant l’hypocrisie de Denis Ducarme. Et c’est l’hypocrisie d’énormément de partis traditionnels chez nous. Quand il y a des bombardements de la Russie sur des civils en Ukraine, ils disent tous que c’est scandaleux et qu’il faut des sanctions. Et quand je dénonce le fait qu’il y a des bombardements de l’armée israélienne sur des civils palestiniens, ils ne disent rien.”

Ce n’est pas la première sortie polémique de l’homme politique sur le conflit. La semaine dernière, il s’était exprimé sur le rassemblement en soutien à la Palestine qui avait eu lieu à Bruxelles et lors duquel des slogans pro-hamas avaient été prononcés. “On a quand même le droit de pouvoir critiquer Israël sans être antisémite”, avait déclaré alors Raoul Hedebouw.