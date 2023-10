Météo: de la pluie et des nuages ce lundi... mais des températures jusqu'à 20 degrés

De la grisaille sera présente sur le relief de l'Ardenne avec des nuages bas et localement du brouillard ce jeudi matin. Ensuite, la nébulosité deviendra rapidement variable partout et quelques averses arriveront par le sud en cours de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera doux avec des maxima de 16 à 20 degrés et un vent souvent modéré de secteur sud.