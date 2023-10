Rudi Vervoort (PS) revient sur les attentats de Bruxelles : “Nous ne céderons rien de notre modèle de vivre-ensemble pacifique”

”Au-delà de la Suède, c’est notre modèle démocratique, la liberté d’expression, le libre choix de sa vie intime que l’on attaque, la primauté de la loi civile sur la loi religieuse…. Les mêmes manipulations sont à l’œuvre quand des mensonges sont répandus sur l’Education à la vie sexuelle et affective à l’école (EVRAS) pour effrayer des parents, pour fracturer notre société. Ce sont les mêmes objectifs que poursuivent ceux qui veulent importer le conflit israélo-palestinien sur notre sol”, a souligné Rudi Vervoort.

Félicitant les forces de l’ordre et toutes les disciplines de la sécurité qui se sont mobilisées pour assurer la neutralisation du tueur et la protection des citoyens, le ministre président a réitéré son constat du manque de moyens de la police et de la justice bruxelloises.

”Face au terrorisme, à la grande criminalité organisée, aux mafias de la drogue, au trafic international d’armes, à la traite des êtres humains, il faut doter nos services d’enquête de moyens humains, techniques et financiers de loin supérieurs.. Il ne s’agit pas d’un parapluie que Bruxelles ouvre face à quelques gouttes. C’est un déluge de violence et d’argent criminel qui nous menace. Il ne s’agit pas de s’opposer à l’Etat fédéral dans un ping-pong stérile, mais de donner à nos services de sécurité les moyens indispensables à leur travail”, a-t-il dit..