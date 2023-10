Démission de Van Quickenborne : “On peut imaginer qu’il a démissionné par anticipation, sachant que d’autres couacs pourraient être révélés”

”C’est bien que Vincent Van Quickenborne assume”, estime Vanessa Matz. “Maintenant, il faudra voir si la raison de cette erreur, ou négligence, est due uniquement à une erreur individuelle, ou si le problème est un éventuel manque d’effectifs pour traiter les demandes d’extradition au parquet de Bruxelles”. Elle poursuit : “Aujourd’hui soir, le désormais ex-ministre Van Quickenborne évoque une négligence individuelle, mais restera tout de même à voir si cette erreur n’a pas été commise en raison d’une surcharge de travail. Et on en reviendrait donc au problème d’effectifs. Si, in fine, il apparaît que c’est un problème d’effectifs, l’ex-ministre était clairement responsable de ce couac”.

Mais elle ajoute : “Il ne faut pas non plus négliger l’hypothèse d’une démission par anticipation, dans le sens où, dans les prochains jours, l’Ocam va être auditionné, il va y avoir une commission d’enquête. On peut donc imaginer aussi que Vincent Van Quickenborne a démissionné sachant que d’autres 'foirages' pourraient être révélés dans les prochains jours, voire les prochaines semaines”.

En termes de fonctionnement législatif, sa démission pose problème, souligne également la membre des Engagés, “parce que Van Quickenborne n’était pas du tout en affaires courantes préélectorales et il comptait bien encore faire passer beaucoup de dossiers d’ici la fin de l’année : la réforme du Code pénal, la réforme du Code d’instruction criminelle, une nouvelle réglementation pour les huissiers…”

Elle rajoute que : “C’était un ministre qui a fait plusieurs erreurs, mais c’était un bosseur”.

Par ailleurs, un autre député nous donne une analyse un peu plus politique de cette démission : “Pour Van Quickenborne, politiquement et électoralement, cette démission tombe bien. L’Open VLD dans son ensemble et lui personnellement sont au plus mal dans les sondages. Pendant le reste de son mandat, il aurait pu faire, dire ou décider n’importe quoi, l’image du 'pipigate' serait toujours remontée à la surface. En ce sens, sa position n’était plus très tenable. Et il n’est pas inimaginable que le Premier ministre Alexander De Croo lui a dit, après cette affaire du 'pipigate', que ça ne pouvait être que la dernière fois qu’il fasse du foin ou des boulettes, et que la prochaine fois, ce ne serait plus tenable. Aujourd’hui démissionnaire, Vincent Van Quickenborne va pouvoir se retirer du jeu et se refaire une santé en perspective des futures élections”.