L’ambassadrice d’Israël effrayée par les propos de Raoul Hedebouw : “C’est irresponsable”

”Les sources israéliennes, je n’y crois pas”, déclare Raoul Hedebouw à propos de la roquette ayant touché un hôpital à Gaza. Puis, à propos du Hamas : “Il y a indiscutablement des crimes de guerre. Mais j’ai toujours dit que je ne pouvais les qualifier de terroristes si on ne qualifie pas de terroriste l’armée israélienne. Ce n’est pas possible de dissocier les deux. La situation en Palestine, c’est le régime d’apartheid, ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les Nations unies. […] Taxer uniquement le Hamas de terroriste alors qu’Israël a fait dix fois pire, c’est hypocrite. Ces dix dernières années, Israël a été plus terroriste que le Hamas.”

Préoccupant et inquiétant

À la plus haute représentation d’Israël au Benelux, ce n’est pas uniquement de l’indignation, mais également une forme d’effroi qui s’exprime à l’égard des propos de M. Hedebouw. “Nous trouvons préoccupant que la figure du parti PTB ne comprenne pas ce qu’est le terrorisme”, nous confie Idit Rosenzweig Abu, ambassadrice d’Israël auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg. “C’est d’autant plus inquiétant lorsque vous savez que le terrorisme frappe ici en Belgique et doit être pris extrêmement au sérieux. Vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de légèreté et d’imprécision si vous voulez être efficace contre le terrorisme, c’est irresponsable de le faire.”

De manière générale, l’ambassadrice regrette la manière dont plusieurs élus belges de gauche se sont empressés de condamner Israël lorsqu’un hôpital a été touché par une roquette. “Cela en dit beaucoup sur leur affiliation. Il est important de se souvenir que le djihad international est un problème mondial. Il est irresponsable de nier ce point.”

”Assimiler le Juif au capital”

”Je n’ai jamais compris pourquoi doit-on lier des théories économiques à une haine d’Israël”, commente pour sa part Yves Oschinsky, le président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB).

”Je n’ai jamais compris pourquoi, si on est d’extrême gauche, il faut partager une haine d’Israël. Ce type de déclaration, qui illustre cette haine, est une façon claire de se rendre complice des actes du Hamas. Si on les excuse, on est complice. Avec ce type de déclarations, on met toute la population belge en danger. Cela excite les esprits déjà enflammés. Si on veut que la Belgique devienne une poudrière, on ne peut pas mieux faire. C’est irresponsable.”

Yves Oschinsky voit dans les déclarations de Raoul Hedebouw un “vieux fond d’antisémitisme qui assimile le Juif au capital”. “Cette vision n’a pas disparu”, regrette le représentant des communautés juives de Belgique.

Plusieurs élus scandalisés

Ces propos ont également scandalisé une partie de la classe politique. François De Smet a parlé de “naufrage”. “Ne pas saisir la spécificité d’une barbarie organisée qui torture, exécute, brûle des femmes, des enfants et des vieillards, qui ressort du crime contre l’humanité. […] Ceux qui votent pour ce parti se rendent-ils vraiment compte ?”, s’est interrogé le président de Défi.

”Finalement, quand on voit le naufrage de La France insoumise, on comprend maintenant que les deux partis soient 'frères'. Pas à une ignominie près”, a tweeté le député fédéral Mathieu Bihet (MR).

Visé directement par les critiques de Raoul Hedebouw, Denis Ducarme a déclaré qu’il était honteux “de mettre sur le même pied le Hamas, organisation terroriste reconnue comme telle par l’UE, et responsable du massacre de plus de 1 000 civils avec l’État d’Israël”. Pour le député fédéral, qui a déjà réclamé un cordon sanitaire autour du PTB à plusieurs reprises, le parti de la gauche radicale et son président “attisent la haine et ne sont pas plus fréquentables que l’extrême droite”.

Un positionnement géopolitique

Sur les questions de géopolitique, le PTB a toujours fait office de mouton noir dans la classe politique. Là où les différents partis ont généralement une position assez commune sur les conflits à l’international, le parti marxiste adopte toujours le contre-pied, sans crainte d’être pointé par le reste de la sphère politique.

Sous couvert d’anti-impérialisme américain, les communistes refusent de condamner le massacre des Ouïghours en Chine, vantent les mérites de la démocratie à la cubaine et militent pour un cessez-le-feu en Ukraine, ce qui est perçu comme un blanc-seing accordé à la Russie pour garder la main sur les territoires conquis en Ukraine.

Ce positionnement géopolitique est une des raisons majeures pour laquelle le PS, très proche du PTB sur les questions socio-économiques, souhaite clairement faire le distinguo entre eux deux. Électoralement parlant, ce positionnement doit sans doute permettre au PTB d’aller piocher des voix dans la sphère antisystème.

En assimilant Israël à des terroristes, le PTB va toutefois un pas plus loin. Est-ce que cela lui permettra de séduire une partie de la communauté musulmane de Belgique endeuillée par les frappes sur Gaza ? Rien n’est moins sûr à ce stade.