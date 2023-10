Plus de 800.000 armes circulent chez des particuliers en Belgique : gare à l'effet pervers

À lire aussi

Mais selon le criminologue Michaël Dantinne, cette hausse du nombre de détentions légales peut avoir l'effet inverse recherché, en contribuant à augmenter le nombre d'armes qui se retrouvent sur le marché noir. "La prolifération des armes illégales observée en Belgique est à mettre en lien avec la hausse du nombre d’armes légales en circulation dans le pays. Il est évident qu’au plus on va avoir des armes légales, au plus il y en aura qui seront volées ou cachées, qui ne seront plus en règle, et qui vont se retrouver en circulation”, analyse-t-il.

Ainsi, au 29 août 2023, 804.896 armes étaient encodées au registre central des armes (RCA) pour des particuliers, chasseurs, tireurs sportifs, personnes morales ou collectionneurs agréés. Ce chiffre ne concerne pas les armes des services de l’autorité. C’est nettement plus qu’il y a cinq ans, lorsque 781.419 armes étaient encodées en Belgique.

Selon les dernières données, "164.884 personnes physiques sont détentrices d’armes à feu et 1.101 personnes morales", observe le porte-parole de la police fédéral. “Ce comptage comprend également les services de l’autorité (les directions de la police fédérale, les polices locales, douanes, services des eaux et forêts des régions, etc)."

A l'opposé, il est également possible de procéder à l’abandon volontaire d’une arme dans un commissariat. Cette démarche est totalement gratuite et assure les propriétaires d’armes non déclarées de l’absence de poursuite. Toujours au 29 août 2023, le RCA comptait 1798 abandons volontaires d’armes dans les commissariats en Belgique pour l’année 2023, contre 2885 pour l’ensemble de l’année 2022.

Précisons que la validation des armes légales est du ressort des gouverneurs des provinces qui, depuis la sixième réforme de l’Etat, ont la responsabilité de signer toutes les autorisations pour les ambassades, les consulats, les particuliers qui souhaitent détenir une arme.