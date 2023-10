Tragédie à l’hôpital de Gaza: “La seule source accusant Israël provient d’un mouvement terroriste”

L’émission a démarré sur un point de vue engagé d’Alain Kupchik sur la guerre qui déchire Israël et la Palestine. Il accuse le Hamas d’avoir menti sur l’explosion qui a frappé l’hôpital d’Ahli Arab en début de semaine. D’après lui, certains ont trop vite pris position malgré des preuves irréfutables que c’est bien un tir venu de Gaza qui serait accidentellement retombé sur l’établissement hospitalier. “La seule source accusant l’État d’Israël de ce méfait est l’officier de communication d’un mouvement terroriste qui a commis sur le sol israélien, le 7 octobre, le pire massacre de civils que l’humanité ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, vilipende-t-il.

À lire aussi

Au sujet de la facilité de se procurer des armes sur le sol belge, Jean Kitenge livre un témoignage de son enfance. “Quand j’étais petit, on savait tous qu’il y avait moyen de s’acheter des armes blanches à place Lemmens ou à Simonis. Pour moi, c’était déjà très grave. Mais aujourd’hui il y a une recrudescence de la violence et du surarmement et c’est absolument effrayant.

Enfin, l’invitée Caroline Depuydt, médecin psychiatre et directrice adjointe d’Epsylon, s’exprime concernant le besoin d’évasion de la population. “On a besoin de se reposer et de récupérer et comment satisfaire cela au mieux si ce n’est en partant en vacances ?”. Elle pointe toutefois trois défis qui surviennent au moment de voyager : un défi écologique, un défi financier et enfin un défi sécuritaire.

Retrouvez l’intégralité de l’émission Il faut qu’on parle de ce vendredi dans la vidéo en tête d’article.