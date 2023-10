Voici comment une galaxie d’associations de gauche importe le conflit israélo-palestinien dans nos rues

Une galaxie d'associations de gauche appellent à manifester dimanche autour du rond-point Schuman, à Bruxelles. ©DR

Quelques rassemblements ont eu lieu en soutien à Israël et en hommage aux victimes du Hamas. Mais ils n’ont pas été aussi nombreux et ils n’ont pas réuni autant de monde que les manifestations en soutien à la Palestine. De nouvelles manifestations pro-Palestine sont d’ailleurs prévues à Liège (samedi), à Gand (samedi) et à Bruxelles (dimanche). Chaque jeudi, un rassemblement est prévu à Molenbeek.

Les satellites du PTB en action

Un des éléments qui explique cette différence de mobilisation, c’est l’implication des mouvements de gauche en faveur de la Palestine. Le PTB est particulièrement actif pour donner une résonance forte à cette question. Il le fait au niveau politique par l’intermédiaire de ses responsables, mais également via ses mouvements de jeunesse, Comac et Redfox, son réseau de solidarité Intal Globalize, son réseau médical Médecine pour le Peuple et son ONG Viva Salud.

Ces organisations satellites du PTB communiquent une ligne pro-Palestine, mettent en place des débats sur le conflit dans les universités et appellent à rejoindre les manifestations pour “un cessez-le-feu au Proche-Orient”. “Qui sème la guerre, reçoit la résistance. La Palestine vivra sans occupation, sans apartheid, sans kolonisatie”, lit-on chez une militante.

OJ du PS et d’Ecolo

Les Jeunes socialistes, l’organisation de jeunesse du PS, sont également actifs sur la question. Le cercle de Saint-Louis a par exemple interrompu jeudi une séance en amphithéâtre pour plaider la cause palestinienne devant plusieurs centaines d’élèves sans jamais une seule fois mentionner les victimes du Hamas.

EcoloJ, dont certains membres reprenaient le slogan pour l’éradication d’Israël “Du fleuve à la mer” sans en comprendre le propos, importe également le conflit en Belgique en appelant ses membres à participer aux manifestations pro-Palestine.

Enfin, on notera que l’association belgo-palestinienne ABP organise un rassemblement mensuel devant l’ambassade israélienne. Le 10 novembre, ce sera son 435e rassemblement devant l’ambassade d’Israël. “L’État d’Israël occupe et colonise le territoire palestinien conquis par la force depuis 56 ans et discrimine gravement les Palestiniens, même ceux qui disposent de la citoyenneté israélienne”, écrit l’association, qui demande à Israël de respecter les résolutions des Nations Unies.