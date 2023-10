Démission de Van Quickenborne : Alexander De Croo et Annelies Verlinden énoncent les actions qui vont être mises en place

Alexander De Croo et Annelies Verlinden ont pris la parole après le kern qui s’est tenu ce samedi dans le cadre de la démission de Vincent Van Quickenborne. Ce comité ministériel restreint, qui rassemblait les Vice-premiers ministres (y compris le ministre de la Justice, démissionnaire), le commissaire général de la police et le procureur général de Bruxelles avait pour but de “faire toute la transparence” sur les événements qui ont mené à l’attentat perpétré par Abdessalem Lassoued le 16 octobre, et éclaircir le pourquoi du non-suivi par le parquet de Bruxelles de la demande d’extradition de la Tunisie le concernant.