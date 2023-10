Les familles juives s'inquiètent et veulent protéger leurs enfants: “Il faut s’accrocher quand on est juif dans une école publique”

“Un amalgame est fait entre le gouvernement israélien et les juifs de Belgique. Il y a une projection de mythes antisémites sur l’Etat d’Israël et finalement, la réalité importe peu. Les événements récents constituent pour certains une occasion de crier tous leurs préjugés antisémites sur la place publique. Résultat : il y a une vraie peur dans les familles juives de Belgique. Des enfants n’ont pas été à l’école suite aux attentats du Hamas”, poursuit-il.

L’attentat qui a eu lieu à Bruxelles la semaine passée n’a pas aidé non plus. Mais selon Yves Oschinsky, président du CCOJB, “l’inquiétude était déjà présente avant le 7 octobre mais elle n’a fait que s’accroître depuis cette date.” “On demande tout le temps aux enfants juifs de justifier des actes pour lesquels ils ne sont pas responsables. Il faut vraiment s’accrocher aujourd’hui quand on est juif et élève dans une école publique. ”, déplore-t-il.

Joël Rubinfeld, président de la Ligue Belge contre l’Antisémitisme a été contacté par les parents d’un enfant juif de quatorze ans, victime d’une agression à l’école le 9 octobre dernier.

“Il a été menacé de mort et encerclé par quatre autre élèves à la sortie des cours parce qu’il avait posté un message de soutien aux victimes de l’attentat du Hamas sur les réseaux sociaux. L’agression a été filmée par un témoin. A cause de ce message, il a subi des choses qu’aucun enfant de quatorze ans ne devrait subir.”, dénonce-t-il.

Gad Deshayes, président de l’Union des Etudiants Juifs de Belgique observe lui aussi de fortes tensions sur les campus. “On est très inquiets. Il y a un climat très violent. On conseille aux étudiants juifs de ne pas porter de signes religieux visibles et d’éviter les discussions sur le conflit pour limiter les risques d’agression”, explique-t-il.

Benjamin Beeckmans organise des animations à destination des écoles dans le cadre d’un projet intitulé “La haine, je dis non.” A travers ce programme, qui a déjà touché 40 000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, il s’attaque à l’antisémitisme. Il atteste lui aussi d’une hausse de la pression qui pèse sur les enfants juifs en Belgique.

“Les enfants juifs sont tout le temps interpelés, on leur demande de prendre parti. Il y a une vraie agitation identitaire pour le moment : à partir du moment où vous êtes juif et blanc, on suppose que vous êtes du côté de l’agresseur”, déplore-t-il.

Et de dénoncer : “il y a une accélération de la violence physique et verbale. Dans certaines écoles, juif est une insulte. Notre travail consiste justement à l’aller dans les écoles pour lutter contre cette assignation identitaire. Le problème, c’est qu’on est face à une avalanche d’informations qui vont dans tous les sens et donnent lieu à des fantasmes débridés et à un déchaînement de violence. Que les faits soient avérés ou non, tout est prétexte à la violence verbale et physique. Ca échappe à toute logique. Les mots font beaucoup de dégâts pour le vivre ensemble et le corps professoral est mis à mal ”, dénonce-t-il.

“On doit parvenir à vivre ensemble à Bruxelles malgré ça. Je n’ai pas envie de vivre dans un monde clivé pour un conflit qui a lieu à des milliers de kilomètres d’ici et dans lequel je n’ai rien à voir”, souligne-t-il.