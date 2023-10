Pierre-Yves Jeholet veut fusionner les réseaux officiels de l'enseignement: “À un moment donné, on doit faire des économies”

Ce week-end les membres du Mouvement réformateur vont plancher sur une série d’enjeux : l’environnement, le climat, la fiscalité et le marché du travail, la sécurité et la justice, l’asile et l’immigration, la santé et surtout l’enseignement. C’est en amont de ces discussions que le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voulu nous présenter ses cinq propositions.

Obligation scolaire à 3 ans

La première est connue puisqu’il s’agit de passer l’obligation scolaire à 3 ans. En Wallonie, 97 % des enfants de 3 ans sont déjà à l’école à cet âge. À Bruxelles, la proportion passe à 85 %. “On voit que parmi les élèves qui n’y sont pas, ce sont des élèves qui ne parlent pas bien français, donc d’origine étrangère. Or, quand vous n’avez pas le minimum de connaissances en français, toutes les matières deviennent compliquées. C’est vraiment une mesure pour limiter et éviter le décrochage scolaire, le redoublement par la suite.”

Évaluations externes certificatives

La seconde proposition concerne les évaluations externes certificatives. Les libéraux souhaitent imposer une première certification en 3e primaire par rapport aux connaissances de base, notamment le français et les mathématiques. Un second examen viendrait en sixième année de primaire avant d’aller dans les trois années du tronc commun. Puis une troisième évaluation serait faite après les trois dernières années du tronc commun. “On veut vraiment permettre à l’élève de faire un choix positif et d’avoir une orientation positive”, explique Pierre-Yves Jeholet. Enfin, il y aurait une certification en dernière année et un test d’orientation pour celles et ceux qui veulent aller dans l’enseignement supérieur. “C’est un test d’orientation qui serait obligatoire, mais qui ne serait pas contraignant”, insiste le ministre.

L’alternance comme modèle de référence

Pierre-Yves Jeholet souhaite que “l’école soit plus présente dans le monde de l’entreprise et que l’entreprise soit beaucoup plus présente dans le monde de l’école”. C’est pourquoi le Liégeois, qui s’appuie sur les bons résultats de cette méthode observés en Suisse, en Suède et en Allemagne souhaite faire de l’alternance un modèle de référence pour l’enseignement qualifiant.

”L’alternance, c’est la formation en entreprise. Il est essentiel de réconcilier le monde de l’école avec le monde de l’entreprise. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce sont des milieux qui sont cloisonnés, qui ont qui ont du mal à se parler ou en tout cas qui doivent se parler. Il faut des synergies beaucoup plus fortes.”

Réformer les rythmes journaliers

La quatrième proposition du MR fera sans doute peur aux parents qui n’en liront que l’intitulé. “Si on pose la question aux parents, il ne faut toucher à rien et ne pas en parler”, brosse le ministre libéral, qui a encore en souvenir la résistance exprimée par les parents lors de l’adoption du nouveau calendrier scolaire.

De nombreuses craintes avaient été formulées sur les stages et les vacances sans que la discussion ne se prononce sur le cœur du sujet, à savoir que l’intérêt de ce remodelage horaire résidait dans la capacité d’offrir une meilleure “qualité d’apprentissage aux enfants”. Pour la réforme des rythmes journaliers, c’est la même chose. “Si on veut travailler sur les inégalités, sur les enfants en décrochage, il faut une réorganisation du temps. Nous souhaitons concentrer en début de journée les apprentissages sur la grille horaire et avoir des activités de remédiation, de devoirs, mais aussi des activités culturelles et des activités sportives dans l’après-midi.”

Le MR veut mettre ce débat sur la table parce qu’il considère que ça correspond à un besoin d’émancipation des familles et que cela colle aux nouvelles formes d’organisation tant du travail que de la vie quotidienne.

Fusionner les réseaux officiels

”L’argent ne coule pas des murs”, soupire Pierre-Yves Jeholet en introduisant sa cinquième proposition. “La situation financière de toutes les entités étant ce qu’elle est, on devra faire des économies au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.”

Certaines économies peuvent se réaliser en créant des synergies entre les réseaux scolaires, “mais cela reste quand même très compliqué”, poursuit le président du MR liégeois. Au niveau de la FWB, la majorité du budget part dans le capital humain, “indispensable pour l’aide à la jeunesse, pour la culture, pour le sport, pour la petite enfance, pour l’enseignement”.

La solution consiste à fusionner les réseaux officiels (communes, provinces, Wallonie-Bruxelles Environnement) et maintenir le réseau libre. “Avoir un seul réseau permettrait d’être plus efficace et plus performant. S’il fallait tout réécrire d’une page blanche, je ne ferais qu’un seul réseau. Mais je n’ai pas envie de réanimer une guerre scolaire. Ce gouvernement vient justement de travailler sur le rééquilibrage entre l’enseignement officiel et l’enseignement libre par rapport aux services, aux frais de fonctionnement et aux bâtiments scolaires. Le gouvernement a entretenu de très bonnes relations avec le réseau libre. Mais au niveau officiel, je pense qu’il y a vraiment un travail à faire et cela passe par la fusion des réseaux officiels.”

Le MR ne veut pas pour autant cloisonner l’enseignement officiel et l’enseignement libre. Il pousse à faire des synergies afin de permettre à des professeurs de travailler dans les deux univers. “Aujourd’hui, on sait que l’appartenance philosophique n’est pas le seul critère, loin de là, dans le choix de l’école. Des enseignants qui n’ont pas d’heures de cours sont payés à rester chez eux parce qu’on prévoit que s’il n’y a pas une option à laquelle ils peuvent donner cours dans un rayon de 35 kilomètres, ils peuvent rester chez eux.” Augmenter ce rayon, quel que soit le réseau, permettrait de faire des économies, assure le libéral qui ne voit pas où cela pourrait bloquer politiquement.