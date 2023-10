Qui pour remplacer Van Quickenborne? Celui ou celle qui prendra sa place aura du pain sur planche

Plusieurs noms tournent déjà dans le landerneau pour évoquer sa ou son successeur(e). Le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Gwendolyn Rutten, bourgmestre d’Aarschot. L’ancienne présidente de l’Open VLD, le parti du ministre démissionnaire, est actuellement députée au parlement flamand, mais elle est également avocate de formation.

D’autres évoquent un retour d’Egbert Lachaert sur le devant de la scène, l’ancien président de parti. Avec moins de confiance, le nom du bourgmestre de Malines Bart Somers est également cité pour remplacer le bourgmestre empêché de Courtrai.

La dernière fois qu’un ministre de la Justice a démissionné en Belgique, c’était en 1998. Après l’évasion de Marc Dutroux, le CD&V Stefaan De Clerck avait annoncé sa démission, tout comme le ministre de l’Intérieur de l’époque, Johan Vande Lanotte.

La députée et avocate Marie-Christine Marghem (MR) rappelle que cette situation se faisait pressentir. Elle avait d'ailleurs prévenu le ministre Van Quickenborne des risques que faisait peser l'absence de Procureur du Roi à Bruxelles lors de la commission de mercredi. "Comment voulez-vous réussir à rechercher, à interpeller, à mener à terme des ordres de quitter le territoire [quand il manque un patron au parquet de Bruxelles et un patron au parquet général de Bruxelles]", s'inquiétait l'ancienne ministre fédérale.

Des dossiers en attente

En termes de fonctionnement législatif, la démission de Van Quickenborne pose problème, souligne la députée Les Engagés Vanessa Matz, "parce que Van Quickenborne n'était pas du tout en affaires courantes préélectorales et il comptait bien encore faire passer beaucoup de dossiers d'ici la fin de l'année : la réforme du Code pénal, la réforme du Code d'instruction criminelle, une nouvelle réglementation pour les huissiers…"

Un autre député nous donne une analyse un peu plus politique : "Pour Van Quickenborne, politiquement et électoralement, cette démission tombe bien. L'Open VLD dans son ensemble, et lui personnellement, sont au plus mal dans les sondages. Pendant le reste de son mandat, il aurait pu faire, dire ou décider n'importe quoi, l'image du 'pipigate' serait toujours remontée à la surface. En ce sens, sa position n'était plus très tenable. Et il n'est pas inimaginable que le Premier ministre Alexander De Croo lui a dit, après cette affaire du 'pipigate', que ça ne pouvait être que la dernière fois qu'il fasse du foin ou des boulettes, et que la prochaine fois, ce ne serait plus tenable. Aujourd'hui démissionnaire, Vincent Van Quickenborne va pouvoir se retirer du jeu et se refaire une santé en perspective des futures élections".