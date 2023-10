Attentat à Bruxelles: la police a respecté les procédures à l'égard de l'auteur avant l'attaque

À l'issue du Conseil ministériel restreint, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a confirmé que ce signalement avait été envoyé par Interpol Tunis "à la suite d'une question de la police belge, avec la simple mention du mot évasion comme infraction", du moins en droit tunisien. En Belgique une évasion n'est pas un crime. Les policiers belges n'ont donc pas pu agir sur cette base, a précisé la ministre. Ils ont par conséquent demandé des informations complémentaires à la Tunisie, mais ils ne les ont jamais reçues.

"Par rapport aux informations actuellement en ma possession, la réponse a été l'envoi d'une demande d'extradition à la Justice belge", a ajouté Mme Verlinden, non sans rappeler qu'"en tout état de cause, c'est toujours la Justice qui décide si oui ou non la police peut agir. La police n'agit jamais seule".

Idem, a-t-elle insisté, sur le fait de disposer d'une adresse, fût-elle correcte. "Cela ne permet pas d'arrêter quelqu'un: il faut une instruction d'un magistrat ou un signalement international ce qui n'était pas le cas en l'espèce".