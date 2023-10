Démission surprenante de Van Quickenborne : l’intrigant magistrat qui devait traiter le dossier de Lassoued est la cible idéale

L’ex-ministre de la Justice aurait donc démissionné, officiellement, en raison d’une nonchalance d’un magistrat qui aurait négligé une demande d’extradition de Lassoued, et non à cause d’une raison structurelle liée aux manques d’effectifs au parquet dont l’ex-ministre, serait, là, clairement responsable. Pour rappel, la dernière fois qu’un ministre de la Justice, en l’occurrence, Stefaan De Clercq, avait démissionné, c’était en 1998. Il s’agissait de l’évasion surréaliste de Marc Dutroux venu consulter son dossier au Palais du Justice de Neufchâteau. Dutroux a finalement a été retrouvé, non pas grâce à la police, mais à la clairvoyance et la sagacité d’un garde forestier. Le couac était alors collectif, systémique. Du reste, le ministre de l’Intérieur, Johan Vande Lanotte avait aussi démissionné.