Le MR veut une "vraie politique du retour" pour les personnes en situation illégale

"Pour conserver la confiance de la population, la politique d'asile et de migration peut avoir un impact positif sur la société si elle est strictement contrôlée et correctement gérée" a soutenu le Mouvement, dès l'entame du congrès.

Le MR prône un renforcement du parcours d'intégration obligatoire assorti d'un test d'intégration et de connaissance de langue à son issue, et de conditionner à sa réussite l'accès au revenu d'intégration sociale (RIS).

Il plaide pour "une vraie politique du retour pour les personnes en situation illégale, une aide aux pays tiers conditionnée à la réadmission de leurs ressortissants, et un renforcement des règles de regroupement familial à n'autoriser qu'aux personnes demandeuses qui disposent d'un revenu à au moins 150% du revenu d'intégration sociale (actuellement 120%).

Pour lutter contre le trafic d'êtres humains, le soutien avec le pays de départ doit être renforcé afin de garantir la protection des personnes déplacées près de chez elles et leur offrir de l'aide et des perspectives économiques.

Autre demande: une meilleure prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés.

Dans le domaine de la sécurité, les libéraux proposent de ne plus permettre la libération des récidivistes avant deux tiers de la peine. Ils plaident pour une procédure de comparution immédiate pour les faits simples, et l'exécution des courtes peines de huit jours à deux ans.

Le MR est par ailleurs favorable à des sanctions plus sévères à l'encontre des consommateurs de drogue dure, qui contribuent "au financement des organisations criminelles".

Au-delà d'une demande de renforcement des moyens budgétaires de la police et de la Justice, le MR souhaite renforcer la prévention sur le terrain via une plus forte présence de patrouilles policières et de gardiens de la paix.

Pour lutter contre un phénomène surtout urbain, il faut, à ses yeux, faire payer les casseurs, quitte à ce que cela soit lorsqu'ils ont trouvé un emploi, en cas d'absence de revenus au moment de l'infraction.

En matière de santé, le Mouvement souhaite poser un certain nombre de balises pour améliorer la soutenabilité du dispositif dont le budget a augmenté de plus de dix milliards en six ans.

Il est question de soutenir les médecins qui s'installent dans des zones déficitaires en prestataires de soins.

Les bleus francophones souhaitent renforcer les critères d'incapacité de travail. Il faudrait à leurs yeux être apte à l'exercice de toute profession pour bénéficier de ce statut.

Autre sujet sensible: le MR veut recentrer les mutuelles sur leurs missions essentielles, ce qui "permettra de diminuer sensiblement leurs frais d'administration", et de mettre un terme aux "conflits d'intérêt" quand celles-ci sont elles-mêmes prestataires de soins et propriétaires d'hôpitaux et de polycliniques, ou commercialisent des assurances complémentaires hospitalisation.

Le Mouvement Réformateur défend aussi une reconnaissance de la pénibilité de certains exercices du métier d'infirmier pour leur permettre soit de partir préalablement à la retraite, soit de continuer à travailler.

Dans le domaine de l'enseignement, le MR est favorable à une obligation scolaire dès l'âge de trois ans (actuellement de cinq ans, ndlr) pour permettre une meilleure socialisation des enfants et une plus grande égalité des chances. Il demande des évaluations certificatives en fin de 3e et 6e primaires ainsi que 3e et 6e secondaires, avec un seuil de réussite à 60% et un test d'orientation obligatoire en fin de secondaires.

A leurs yeux, le rythme scolaire journalier doit être allongé et mis plus en phase avec le biorythme de l'enfant, en insérant des activités culturelles et sportives à des moments de relâchement de la concentration et en permettant plus de remédiation et d'accompagnement pédagogique.

Le programme du Mouvement intègre désormais de nouvelles priorités en matière de climat: concentrer les avantages fiscaux et prêts à taux zéro sur les passoires énergétiques; aligner les politiques publiques pour favoriser l'implantation d'entreprises spécialisées dans la rénovation de quartiers; favoriser tous les développements technologiques en matière de mobilité sans prendre parti pour l'une ou l'autre solution; élargir la mesure permettant d'échanger sa voiture de société contre des solutions de logement...

Plus largement, la formation libérale est partisane d'une réindustrialisation des secteurs nécessaires à la transition, notamment ceux des métaux et des matériaux, ainsi que du développement d'une filière de recyclage des minerais.