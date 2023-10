”Les mesurettes annoncées ne vont servir à rien, personne ne veut travailler dans le bazar qu’est ce parquet de Bruxelles devenu exsangue”

Les mesures de renfort annoncées par le Premier ministre, samedi, avec notamment l’arrivée de cinq nouveaux magistrats, vont-elles permettre une amélioration de la situation ? Plusieurs magistrats ont été contactés. Ils sont unanimes : “ces mesurettes ne serviront à rien” car “personne ne veut travailler dans le bazar qu’est ce parquet exsangue”. Et d’ajouter : “C’est triste de constater qu’il a fallu un attentat pour avoir des magistrats en plus, alors qu’on réclame un renfort depuis des années”.

L’arrivée de cinq magistrats semble par ailleurs faire sourciller, tant la charge de travail est importante. “Pour que le cadre soit complet au parquet de Bruxelles, il faut 119 magistrats. Il y en a 95 aujourd’hui. En tout cas, officiellement, parce qu’on n’a pas pris en compte les absents comme les gens en burn-out, et il y en a beaucoup, confie-t-on. Donc je me demande ce que l’arrivée de cinq magistrats va changer”.

Nos interlocuteurs, issus de la magistrature, déplorent également l’absence d’un véritable patron à la tête du parquet de Bruxelles.

Zéro juge pour les cas d’homicide, trois pour les mœurs

La Libre apprend également que, récemment, des magistrats actifs au parquet du procureur du Roi de Bruxelles ont été envoyés ailleurs, pour renforcer d’autres services de la justice, au détriment donc du parquet du procureur du Roi de Bruxelles. “À la section homicide du parquet de Bruxelles, il y avait une juge, mais elle a dû être envoyée au parquet général. Donc en gros, là, ils n’ont plus personne pour les cas d’homicide. À la section mœurs, ils sont trois. Conséquence : les dossiers de type Loubna Benaissa (fillette disparue en 92 à Bruxelles, retrouvée morte en 97 dans la cave de Patrick Derochette, qui avait sexuellement abusé de l’enfant, NdlR), ils s’empilent dans les placards, faute de temps et de moyens pour les traiter”, déplorent plusieurs sources bien informées.

Les magistrats interrogés dénoncent aussi le fait que l’identité de leur confrère, impliqué dans le dossier d’Abdesalem Lassoued, auteur de l’attentat de lundi, soit publiquement diffusée. “L’erreur commise est humaine, parce qu’il est débordé comme nous le sommes tous à Bruxelles. C’est tombé sur lui, mais ça pourrait arriver à n’importe quel magistrat. Personne n’est à l’abri car la charge de travail est immense, et ça n’est plus possible de bosser”.

Et de conclure : “On entend que ce parquet est présenté comme une ruche, que les magistrats qui y bossent seraient des abeilles. Dans les faits, cela ressemble plutôt à un tas de fumier, et autour, ce sont de pauvres mouches. Voilà, la dure réalité”.

”Au moins 300 millions nécessaires pour la police”

Le constat est tout aussi amer du côté de la police où des renforts ont également été annoncés par le Premier ministre, samedi.

”Pour la police judiciaire fédérale, la PJF, le premier problème sera de trouver des candidats, car depuis la décision du gouvernement de mettre fin – malgré les avertissements syndicaux – à l’indemnité “Frais Journaliers” dont bénéficiaient les membres PJF depuis la réforme jusqu’au 2022, les candidatures pour devenir enquêteur ont tari”, explique Vincent Gilles, président du SLFP Police, plus important syndicat policier du pays.

Le syndicat policier s’interroge également sur le renfort annoncé au sein de la police des chemins de fer. Il précise que depuis le début de cette année, 15 policiers de cette section ont dû être envoyés ailleurs, pour combler les manques dans d’autres services, notamment aux contrôles des frontières. Vincent Gilles s’étonne donc de constater qu’on annonce, aujourd’hui, un renfort dans un service récemment amputé d’une partie du personnel. “Pour pouvoir remettre la police fédérale sur ses deux pieds, il faut courageusement concéder qu’au moins 300 millions sur base annuelle sont nécessaires”, insiste Vincent Gilles.