Ensuite, dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra variable partout avec un risque de quelques averses. En fin de journée, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra sec sur la plupart des régions même si localement une averse restera possible. Les maxima seront compris entre 10 et 15°C, sous un vent généralement modéré.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, les éclaircies se diffuseront sur la plupart des régions et le temps deviendra sec partout. Après minuit, les nuages? élevés se feront plus nombreux depuis la France tandis que du brouillard ou des nuages? bas pourront se former sur l'est du pays. On observera un net refroidissement nocturne avec des minima oscillant entre 2 et 9°C.

Lundi, la journée débutera par un temps assez ensoleillé avec des champs de nuages ?élevés. La nébulosité augmentera toutefois progressivement avec de la pluie et des averses depuis la frontière française prévues dans l'après-midi. Les maxima se situeront entre 11 ou 12°C en Ardenne et 14 ou 15°C dans le centre et la Campine. Le vent sera modéré à parfois assez fort.