”Cet attentat est un échec, on en a pleuré” : un agent de la Sûreté de l’Etat nous dénonce les multiples failles en interne

L’attentat perpétré lundi à Bruxelles par Abdesalem Lassoued, notre agent chevronné et ses collègues le vivent comme un échec. “C’est clairement un échec. On a senti qu’on n’était pas au top. Certains en ont même pleuré. On n’a pas la culture du renseignement en Belgique. Avec la réforme, on a voulu devenir les experts de l’opération chirurgicale mais on en a oublié les petites opérations sur le terrain. On a voulu faire de nous des spécialistes du contre-terrorisme, à en oublier le rôle proactif et non réactif de la Sûreté de l’État. On doit être les oreilles et les yeux de la société mais malheureusement, nous ne sommes plus sur le terrain. Pourtant, les moyens nous ont été donnés après les attentats de 2016 mais ils ont été mal exploités”, dénonce cet agent.

Une crise sans précédent

À commencer donc par ce nouveau système informatique, opérationnel depuis le mois de juin. “On nous parle de failles de lancement mais cela fait déjà des mois que ça dure. Ce système, pour lequel plusieurs millions d’euros ont été donnés à une ASBL chargée de le développer, est une vraie catastrophe. Là où il nous fallait 3 étapes avant pour une information, il nous en faut le double désormais. Les autorités peuvent continuer à nier le problème, c’est la sécurité du pays qui est ici en jeu !” s’exclame encore notre agent.

Informé des failles et plaintes en interne, le député fédéral Denis Ducarme (MR) réclame un rapport au Comité R sur la fiabilité de ce nouveau système de la Sûreté de l’État. “Au regard de ce qu’on traverse, on ne peut pas se permettre des approximations dans la fiabilité d’un tel système qui est le cœur du travail de nos services antiterroristes. On parle tout de même ici de la gestion de données hyper sensibles et cruciales dans la lutte contre le terrorisme”, insiste Denis Ducarme.

De son côté, notre agent parle d’une crise sans précédent au sein de la Sûreté de l’État.” On a déjà eu des crises politiques et autres qui nous impactaient mais jamais un tel ras-le-bol en interne, au sein même des agents ! On est tous passionnés par notre métier mais là, on fait face à des dysfonctionnements qui doivent être améliorés de toute urgence, il en va de la sécurité de tous !”