Alors qu’elle se trouvait sur le siège passager du véhicule conduit par son copain âgé de 21 ans et que sa petite sœur (4 ans) et son petit frère (2 ans) se trouvaient à l’arrière, un homme vêtu en habits de cycliste et portant un casque s’est jeté sur eux armé d’un couteau. La jeune femme a filmé la scène de panique de l’intérieur du véhicule : “Tu crois qu’il peut transpercer les fenêtres avec son couteau ?”, entend-on notamment dans la vidéo.

Casey Van Puyenbroeck, qui a posté les images sur internet, est ensuite revenue sur ce moment de cauchemar pour le Nieuwsblad : “Sur une petite route, mon copain a dû faire marche arrière pour laisser passer une voiture qui arrivait dans l’autre sens”, relate-t-elle. Avant que le cycliste n’abandonne son vélo pour se diriger vers le véhicule... “Soudain, il a sorti un couteau devant nous. L’homme s’est dirigé vers les deux voitures et a commencé à crier des choses incompréhensibles en agitant son couteau.”

Heureusement, malgré la menace représentée par le cycliste, le jeune couple a réussi à conserver son calme : “J’ai dit à mon copain de fermer les portières et les fenêtres. Alors que l’homme tournait autour de la voiture, mon ami a pu faire demi-tour et repartir calmement.”

L’homme s’est rendu à la police

Si le couple a pu gérer la situation de manière plutôt calme, les deux jeunes enfants qui les accompagnaient ont été pris de panique : “Ma sœur hurlait de peur”, continue Casey. "Nous avons continué notre route et pendant tout le trajet elle n’a pas cessé de regarder par la fenêtre, demandant sans cesse si le monsieur allait revenir pour nous faire du mal.”

Après être rentrée chez elle, Casey Van Puyenbroeck a directement téléphoné à la police et elle a porté plainte dimanche matin avec les images à l’appui. “Ma sœur est vraiment traumatisée. Moi-même, j’ai très mal dormi”, explique encore la jeune femme.

Dimanche après-midi, le parquet de Hal-Vilvoorde confirmait enfin que le cyclotouriste auteur de l’agression s’était rendu de lui-même au commissariat. Il s’agit d’un homme de 74 ans, originaire d’Opwijk. Il devrait être entendu prochainement par la police de Dilbeek.