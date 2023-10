Mouvement de grève chez Signaroute, le leader wallon en signalisation routière, à cause de conditions de travail "de plus en plus insatisfaisantes"

Une action de grève a été menée lundi matin et pourrait être réitérée dans les prochains jours chez Signaroute, le leader de la signalisation routière en Wallonie, a indiqué le secrétaire régional de la Centrale générale FGTB Namur-Luxembourg à l'agence Belga.