Le Covid Safe Ticket est entré en vigueur dans l’Horeca et les fitness en Flandre, le 1er novembre. La décision n’a été annoncée que quelques jours auparavant, au soir du comité de concertation du 26 octobre.

Selon Het Nieuwsblad, dans les sept jours qui ont suivi l’annonce de la mesure, près de 6 000 Flamands ont reçu leur première injection. Comme en Wallonie, face à cette demande, de nombreux centres de vaccination fixent des heures d’ouverture supplémentaires. Seules 5 000 doses ont été administrées au cours des onze jours précédents.

Le mois dernier, 700 Flamands en moyenne ont reçu une première dose de vaccin corona par jour.

Le nombre de premières doses administrées a augmenté de 22 %, précise le quotidien flamand.

Cette hausse est toutefois faible comparé au taux wallon. "C’est logique. La Flandre part d’un niveau plus élevé et ne peut pas doubler si facilement ses chiffres. La marge est plus importante à Bruxelles puis en Wallonie", précise le Pr Dogné, membre de la task force vaccination.

En effet, 5,3 millions de Flamands, 92 % de la population adulte, sont vaccinés complètement.