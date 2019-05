Quelque 300 personnes ont dansé dimanche après-midi sur la place De Brouckère à Bruxelles, suivant une chorégraphie de Wim Vandekeybus.

La manifestation dansante baptisée Live on Air était le point d’orgue des actions organisées par Filter Café Filtré et Greenpeace pour réclamer un air plus pur. Une grande partie des danseurs est arrivée à vélo, depuis Anvers ou Ottignies.

Filter Café Filtré est un collectif de parents qui se bat depuis des mois pour un air plus pur aux abords des écoles. Ses actions se poursuivent tous les vendredis jusqu’aux élections du 26 mai.

Pour attirer encore plus l’attention sur ses revendications, il a organisé dimanche l’événement Live on Air .

"Nous réclamons des villes et communes où les enfants peuvent grandir de manière saine, sûre et sans soucis", a déclaré Annekatrien Verdickt, membre du mouvement citoyen.

"Nous voulons un air plus pur et ça ne doit pas être si difficile. Il suffit d’infrastructures cyclistes et piétonnes, de transports en commun fonctionnels et d’un aménagement du territoire adapté. Et l’avantage fiscal accordé à la voiture doit disparaître."

L’action se veut également un appel en direction des politiques en vue des élections.

"Investir dans les transports en commun et les infrastructures cyclistes et piétonnes, éliminer progressivement les voitures diesel et essence et s’engager totalement dans la réduction et le ‘verdissement’ du parc automobile sont autant de mesures nécessaires pour une mobilité respectueuse du climat", a renchéri Joeri Thijs, de l’ONG Greenpeace.