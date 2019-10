Passager du train de pointe P8445 parti de Bruxelles-Midi à destination de Visé ce mercredi et accusant un retard de plus de trois heures, Gianni Tabbone, porte-parole de navetteurs.be, dénonce la longueur des procédures de dépannage à la SNCB et les avaries de matériel trop fréquentes sur cette ligne.

Ce mercredi après-midi, les navetteurs du train P8445, une des lignes à grande vitesse du réseau ferroviaire, reliant Bruxelles à Visé, ont vécu un véritable calvaire. Le train est en effet tombé "en détresse" et il aura fallu plus de trois heures pour qu’il soit dépanné. C'est vers 17h10 que la motrice a subit une première avarie matérielle peu après Leuven. S'en est alors suivi une immobilisation totale aux alentours de Waremme.

Cette panne aura engendré au moins deux retards importants de 120 minutes pour un train à destination d’Eupen et 197 minutes pour le train à destination de Visé tombé en avarie, sans compter les conséquences plus importantes pour les voyageurs qui ont dû attendre une correspondance à Liège-Guillemins.