Ceux-ci seront installés en concertation avec les autorités locales qui ont déposé une demande. Outre les 43 nouveaux radars tronçons, 8 nouveaux radars aux feux rouges et 6 nouveaux radars le long des routes régionales sont aussi prévus. L'installation débutera en 2022 et devra être achevée au plus tard en 2023. Un budget de 6,7 millions d'euros y sera consacré.

"L'effet des radars tronçons sur la sécurité routière a été prouvé", estime Lydia Peeters. "Le nombre d'infractions pour excès de vitesse y diminue d'environ 78%. Les enquêtes montrent que le nombre d'accidents à hauteur d'un radar tronçon diminue de 15 à 30 %. Nous remarquons surtout cet effet sur les accidents graves avec une diminution de plus de 50%."