Un nouveau Comité de concertation se tiendra ce 19 novembre. La situation dans les écoles, alors que les contaminations sont nombreuses chez les enfants, est scrutée avec attention par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. Selon nos informations, le cas du testing et des quarantaines en milieu scolaire pourrait être l’un de ces leviers. Une forme d’ultimatum a déjà été mise sur les entités fédérées qui doivent adopter une politique globale donc commune lors de la conférence ministérielle santé (CIM) du 24 novembre. "Mais rien n’empêche de l’anticiper, comme pour un Codeco", pointe une source fédérale. "N’oublions pas non plus que la vaccination des plus jeunes pourrait intervenir dans l’équation également. "

(...)