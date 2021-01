Les retours de vacances risquent de faire exploser les statistiques de contaminations.

Des milliers de Belges sont revenus de zone rouge en ayant contracté le coronavirus sur leur lieu de vacances. Des chiffres qui inquiètent et qui avaient contraint le gouvernement à imposer une quarantaine de 7 jours minimum au retour de l’étranger. Dans les colonnes du Nieuwsblad, le biostatisticien Geert Molenberghs estime que le nombre de personnes contaminées à l’étranger et revenus en Belgique oscille entre 2 500 et 5 000.

Pas moins de 80 000 Belges ont rempli un formulaire de localisation de passagers (obligatoire) à leur retour, mais seulement 11 000 ont été testés et 3,7 % d’entre eux ont été testés positif. "Si vous extrapolez ce pourcentage à tous les 80 000, vous vous retrouvez avec trois mille infections. Mais il y a aussi de nombreux voyageurs qui n’ont pas rempli ce formulaire", dit-il dans les colonnes du Nieuwsblad. D’où son estimation qu’il peut y en avoir cinq mille.

(...)