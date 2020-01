Équiper tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un ordinateur à partir de la quatrième secondaire, afin de les former à l’usage des nouvelles technologies, tel est le pari d’Educ IT, une ASBL qui fait de l’enseignement du numérique dans les écoles sa priorité.

"La formation au digital manque cruellement dans les écoles. Au Canada et dans le nord de l’Europe, quasiment tous les élèves ont accès à leur ordinateur à l’école. C’est le cas dans tous les pays où l’enseignement est de bonne qualité. On est à la traîne en Belgique", estime Philippe Van Ophem, fondateur d’Educ IT.

Pour y parvenir, il propose aux écoles de fournir un Chromebook aux élèves (voir encadré). "On a choisi ce type de machine pour son prix avantageux et le fait qu’il ne demande pas une maintenance trop lourde Pour que le projet fonctionne, il faut que l’outil soit le plus léger et le moins cher possible."

(...)