En 2020, le champion belge du cumul était Renaud Witmeur, ancien chef cab du socialiste Rudy Demotte et actuel directeur général de l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB). C’est ce qu’il ressort du classement dressé par Cumuleo, l’observatoire citoyen des mandats publics. Il y a deux ans, le Wallon a effectué 58 mandats, dont 5 étaient rémunérés pour un total de quelque 260 000 euros, dont président du comité de direction de la Sogepa ou encore président du conseil d’administration d’Iris-Faîtière. Derrière lui, on trouvait Paul Dujardin, 54 mandats, dont directeur de Bozar, conseiller au Comité consultatif sur l’art du Sénat et membre du comité scientifique de la fondation Kanal. En troisième place, vient Julien Dessart, membre du comité de direction d’Integrale, son seul mandat payé. Ses 46 casquettes l’amènent à être présent dans des sociétés d’investissement, d’assurance ou encore dans le fonds de pension d’Ogeo.