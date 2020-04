Six Belges sur 10 possèdent déjà un masque buccal prêt à l'emploi à porter dans les transports publics et les lieux les plus fréquentés à partir du 4 mai.

C'est ce qui ressort de l'étude hebdomadaire menée par l'Université d'Anvers dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Un quart des sondés a plusieurs exemplaires chez lui. L'enquête de cette semaine portait notamment sur le thème des masques buccaux. Les résultats montrent que 40% des Belges interrogés n'avaient pas encore de masques buccal mardi. 33% pour cent en ont commandé un ou plus, et 25% vont fabriquer leur propre masque. 24% d'entre eux s'attendent à en obtenir un par l'intermédiaire de leur employeur, 13% dépendent de leur propre commune. Plus les sondés sont âgés, plus ils ont été prévoyants. Autre enseignement: les personnes plus instruites sont moins enclines à porter un masque.

Par ailleurs, comme l'avait déjà indiqué une étude de l'Université de Gand, une certaine lassitude se fait sentir concernant la crise sanitaire. Cela se ressent aussi dans les chiffres de participation à l'étude hebdomadaire de l'UAntwerp. 120.000 personnes ont participé à la septième vague et 10.000 n'y ont répondu que partiellement. "Cela reste une étude très pertinente", assure le chercheur Koen Pepermans.

560.000 Belges avaient pris part à la toute première enquête sociétale de l'université anversoise.