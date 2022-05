Dès le début de la crise sanitaire, on a vu des travailleurs de l’Horeca partir vers d’autres horizons. Ils ne pouvaient pas se contenter du chômage temporaire payé à 70 % et ont découvert des métiers aux horaires plus stables, pour un salaire souvent égal. Une fuite de talents que le secteur n’a toujours pas su résoudre. "La mentalité du personnel a vraiment changé et les travailleurs ne veulent plus entendre parler de la commission paritaire 302", explique Christophe Polleunis, traiteur et patron de la Ferme des Oliviers, à Nivelles.

Et Olivier Bourguignon, restaurateur à Namur, d’embrayer. "Au niveau du personnel, la gestion est aussi très compliquée ces derniers mois. Les jeunes ne sont plus tentés par les métiers de l’Horeca, et dès qu’un bon profil se fait remarquer, il est débauché pour 100 euros de plus ailleurs."

Un autre problème, c’est aussi la formation des nouveaux diplômés, elle aussi perturbée par le Covid-19. "On se retrouve avec des jeunes diplômés qui ont une qualification et demandent le revenu qui va avec, mais il y a un problème de compétence, regrette Thierry Neyens. Pendant deux ans, ils ont suivi des cours à distance, ont eu très peu de pratique et n’ont pratiquement pas eu de stage. Quand ils arrivent sur le marché de l’emploi, cela pose problème, sans compter une motivation qui n’est plus la même qu’avant…"

(...)