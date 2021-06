60 % des personnes qui redoutaient la vaccination ont finalement changé d'avis

Belgique

La majorité (60 %) des personnes qui redoutaient la vaccination au début de la campagne a finalement changé d'avis, ressort-il du dernier baromètre de motivation de l'UGent, l'UCLouvain et l'ULB, et dont Le Soir et les journaux du groupe Sudpresse, en tant que partenaires, font part dans leurs colonnes jeudi.