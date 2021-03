Pour Jean-Christophe Goffard, chef du service de médecine interne à Erasme, ces anticorps monoclonaux représentent une avancée thérapeutique "majeure" pour prévenir les formes les plus graves de Covid-19 et pourraient même jouer un rôle fondamental pour renverser le cours de cette pandémie. Reste à la Belgique d'emboîter le pas de cette nouvelle génération de traitement, ce qui est encore loin d'être le cas.

Imdevimab, Bamlanivimab, Casirivimab. Des noms un peu barbares et difficiles à prononcer mais qui pourraient pourtant avoir un rôle à jouer durant cette crise sanitaire et même nous en faire sortir plus tôt que prévu.“Ce sont des noms assez complexes mais qui, une fois combinés, ont des résultats très impressionnants sur les personnes infectées par le Covid-19”, assure Jean-Christophe Goffard, le chef du service de médecine interne à Erasme. (...)