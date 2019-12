Des représentants de huit pays à Bastogne pour commémorer la Bataille des Ardennes

Les souverains belges, la Première ministre Sophie Wilmès, le grand-duc Henri de Luxembourg, son Premier ministre Xavier Bettel, les présidents polonais et allemand Andrzej Duda et Frank-Walter Steinmeier ainsi que le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, convergeaient lundi matin vers Bastogne pour commémorer le 75e anniversaire du début de la sanglante bataille des Ardennes, en présence d'une poignée de vétérans américains.

Des représentants de huit pays impliqués dans cette bataille - dernier sursaut du régime hiltérien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe - doivent participer de 10h45 à 11h45 à une cérémonie commémorative organisée par les autorités belges au mémorial du Mardasson, le monument en forme d'étoile érigé en l'honneur des soldats américains morts au combat.

Cette cérémonie est placée sous le signe de la gratitude envers les vétérans et de la mémoire des victimes et des personnes disparues, selon les autorités belges. Quinze vétérans américains qui ont pris part à la bataille (entre décembre 1944 et janvier 1945) et deux citoyens belges qui en ont été témoins devaient être honorés afin de représenter les nombreux soldats et civils victimes de la guerre. Mais certains d'entre eux, tous au moins nonagénaires, ont renoncé par fatigue ou en raison des conditions météorologiques, selon les organisateurs. La ville de Bastogne, carrefour routier - et point névralgique - s'était retrouvée au coeur de l'offensive surprise lancée le 16 décembre 1944 par le maréchal allemand Gerd von Rundstedt.

Les combats qui ont suivi durant six semaines, ont fait quelque 75.000 morts, blessés ou disparus dans les rangs américains. La Bataille des Ardennes, connue aux Etats-Unis comme "the Battle of the Bulge" (bataille du saillant), est considérée comme la plus importante et la plus meurtrière de toutes les batailles impliquant les forces américaines pendant le second conflit mondial.