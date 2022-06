Les Francos de Spa, Rock Werchter, Couleur Café, Dour, Les Ardentes, Pukkelpop… Depuis deux ans, ces noms qui faisaient toujours beaucoup de bruit durant l’été avaient été réduits au silence. La faute au coronavirus. Mis en sourdine pendant deux ans, les voici de retour pour le plus grand plaisir des festivaliers. Mais pas celui de leur porte-monnaie. Parce que de ce côté, ça pique et pas qu’un peu. Manger et boire dans ces grands rassemblements était déjà cher avant la pandémie, aujourd’hui ça l’est encore plus. Exemple avec le Graspop Metal Meeting qui bat son plein jusqu’à dimanche.

Le festival de metal, pourtant considéré comme un des gros festivals les plus abordables en Belgique, a augmenté l’ensemble de ses prix. Le prix des jetons pour acheter de quoi boire et manger est passé de 2,75 € à 3,30 € ; ce qui représente une augmentation de 20 %. Le prix (1 jeton) d’une boisson classique (25 cl) reste donc "abordable" mais la nourriture, elle, est assez chère. Comptez 6,60 € pour une petite frite avec sauce et 13,20 € pour une petite pita, ou quelques pignons de poulet.